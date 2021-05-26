Мак-Грегор - найбільш високооплачуваний спортсмен світу

Мак-Грегор очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Мак-Грегор став найбагатшим спортсменом світу 2021 року.

Про це повідомляє Sportico.

Конор Мак-Грегор очолив рейтинг 100 найбільш високооплачуваних спортсменів світу, за підрахунками з червня 2020-го до травня 2021 року.

Ірландець впродовж останніх трьох років просував власний бренд віскі, який він запустив в 2018 році. Продаж компанії навесні 2021 року приніс йому 170 млн доларів та збільшив його загальний прибуток за останні 12 місяців до 208 млн доларів

Також, 32-річний боєць заробив 28 млн доларів за свій січневий бій в UFC з Дастіном Пуар'є та отримав 8 млн доларів за контрактами від різних брендів.