Українка Конотоп виграла золото ЧС з новим світовим рекордом

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Українська важкоатлетка Каміла Конотоп встановила новий світовий юніорський рекорд на чемпіонаті світу U20
Конотоп стала чемпіонкою світу серед юніорів у ваговій категорії до 55 кг у Ташкенті (Узбекистан).
Українка підняла 96 кг у ривку, 116 кг у поштовху та із сумою 212 кг здобула золоту нагороду. Результат 212 кілограм - новий юніорський світовий рекорд за сумою у категорії до 55 кг. Конотоп встановила його у віці 20 років 62 днів.
Для України - це перше "золото" юніорського чемпіонату світу з важкої атлетики з 2016 року, коли перемогу у ваговій категорії до 75 кг здобула Ірина Деха. За наступні п'ять років Україна не здобувала жодного "золота".
У квітні Каміла Конотоп стала чемпіонкою Європи серед дорослих із результатом 208 кг.