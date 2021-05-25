Українка Конотоп виграла золото ЧС з новим світовим рекордом

Українка Конотоп зі світовим рекордом стала чемпіонкою світу у важкій атлетиці серед юніорок

Джерело - Чемпіон.

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп встановила новий світовий юніорський рекорд на чемпіонаті світу U20

Конотоп стала чемпіонкою світу серед юніорів у ваговій категорії до 55 кг у Ташкенті (Узбекистан).

Українка підняла 96 кг у ривку, 116 кг у поштовху та із сумою 212 кг здобула золоту нагороду. Результат 212 кілограм - новий юніорський світовий рекорд за сумою у категорії до 55 кг. Конотоп встановила його у віці 20 років 62 днів.

Чемпіонат світу серед юніорів

Жінки, Вага до 55 кг

1. Каміла Конотоп (Україна) - 212 кг (96 + 116)

2. Ніна Стеркс (Бельгія) - 198 кг (90 + 108)

3. Андреа Котрута (Румунія) - 188 кг (83 + 105)

Для України - це перше "золото" юніорського чемпіонату світу з важкої атлетики з 2016 року, коли перемогу у ваговій категорії до 75 кг здобула Ірина Деха. За наступні п'ять років Україна не здобувала жодного "золота".

У квітні Каміла Конотоп стала чемпіонкою Європи серед дорослих із результатом 208 кг.