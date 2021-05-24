Левченко провалила етап Діамантової ліги

Джерело - suspilne.media.
У британському Гейтсхейді відбувся новий сезон Діамантової ліги - найбільшого комерційного легкоатлетичного змагання з легкої атлетики.
Україна була представлена двома спортсменками у жіночих стрибках у висоту. Проте перед початком змагань стало відомо, що Ярослава Магучіх не стартуватиме. Таким чином, боротися за перемогу повинна була лише одна українка - Юлія Левченко.
Левченко виконала лише дві вдалі спроби: висоту 1.80 метри вона взяла з останньої спроби, після чого 1.84 м - з першої.
Наступну висоту 1.88 метри Левченко не взяла з двох спроб, після чого перенесла її на 1.91 метри. Однак і там подолати планку українська стрибунка не змогла - підсумкова дев'ята позиція.
Для Левченко це найгірший результат за останні три роки. У серпні 2018-го, на чемпіонаті Європі в Берліні, Левченко також посіла дев'яте місце, однак тоді показала результат 1.91 метри.