 Левченко провалила етап Діамантової ліги | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Левченко провалила етап Діамантової ліги

Сьогодні 11:25 621 0
Для Юлії Левченко це був перший міжнародний старт за два з половиною місяці - востаннє вона змагалася на Євро в Торуні (четверте місце), де Магучіх здобула перемогу.
Левченко провалила етап Діамантової ліги
#Левченко, #Магучіх

Джерело - suspilne.media.

У британському Гейтсхейді відбувся новий сезон Діамантової ліги - найбільшого комерційного легкоатлетичного змагання з легкої атлетики. 

Україна була представлена двома спортсменками у жіночих стрибках у висоту.  Проте перед початком змагань стало відомо, що Ярослава Магучіх не стартуватиме. Таким чином, боротися за перемогу повинна була лише одна українка - Юлія Левченко.

Левченко виконала лише дві вдалі спроби: висоту 1.80 метри вона взяла з останньої спроби, після чого 1.84 м - з першої.

Наступну висоту 1.88 метри Левченко не взяла з двох спроб, після чого перенесла її на 1.91 метри. Однак і там подолати планку українська стрибунка не змогла - підсумкова дев'ята позиція.

Для Левченко це найгірший результат за останні три роки. У серпні 2018-го, на чемпіонаті Європі в Берліні, Левченко також посіла дев'яте місце, однак тоді показала результат 1.91 метри.

Діамантова ліга
Гейтсхед, Велика Британія
Стрибки у висоту (жінки), 23 травня
1. Каміла Ліцвінко (Польща) - 1.91 метри
2. Емілі Бортвік (Велика Британія) - 1.91 метри
3. Лейк Морган (Велика Британія) - 1.88 метри
...
9. Юлія Левченко - 1.84 метри
- Ярослава Магучіх - не стартувала
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