Украинский букмекерский рынок разделили две букмекерские компании

Джерело - Чемпіон.

Игорный бизнес в Украине оказался под запретом с 2009 года, но как и во времена "Сухого закона" в США прекрасно функционировал подпольно или в более адаптивной версии. В онлайне (интернет-сайты), работали по лицензиям, выданным в других странах, как правило, островных. В офлайне (уличные пункты) использовали лицензии на лотерейную деятельность. К моменту запрета игорного бизнеса Париматч имела самую развитую сеть пунктов приемов ставок во всех крупных городах страны, которых насчитывалось более 250 шт., у "Фаворит Спорт" из было чуть меньше 150 шт.

За 10 лет такой работы украинский рынок беттинга перераспределился между двумя крупными букмекерским компаниями – Parimatch и Favbet. Последняя функционировала и продвигалась на рынке Украины под брендом "Фаворит Спорт". Фактически, в стране за все время реально присутствовало и дислоцировалось не более 5-ти украинских букмекерских контор - всего 3 на сегодня, пишет источник. Лидерство в Украине осталось за старейшим букмекером СНГ в лице Париматч и составляло примерно 60% рынка, 25% остались за Favorit Sport, не менее активно продвигавшегося онлайн. Примерно 15% остались за десятком мелких контор в том числе государственным тотализатором Спортпрогноз от МСЛ.

С началом президентства Владимира Зеленского заговорили о легализации игорного бизнеса и выведения индустрии из тени, что должно направить поток денег в бюджет страны как в виде платы за лицензии, так и налогов от деятельности.

В июле 2020 года был принят законопроект №2713-д – "О налогообложения доходов от деятельности в организации и проведению азартных игр и лотерей"

В августе 2020 был подписан законопроект №2285-д – "О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр".

В конце сентября 2020 года создан орган контроля деятельности на игорном рынке (регулятор) – Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

В феврале 2021 года ООО "Спейсикс" (онлайн-казино Cosmolot) первым получил лицензию в сфере игорного бизнеса. Таким образом, процесс был запущен.

Уже в марте 2021 года международный игорный холдинг Parimatch первым получил лицензию на осуществление букмекерской деятельности в Украине (лицензия на gc.gov.ua) сроком на пять лет, заплатив в бюджет государства 108 млн. гривен.

Покупка беттинговой компанией Parimatch первой лицензии позволит ей увеличить долю на рынке Украины и вытекающую прибыль от игровой деятельности. Это понимают и конкуренты, если быть точнее – конкурент.

В апреле FavBet также приобрел первую лицензию, однако не на букмекерскую деятельность, а на проведения игр казино в Интернет. Для проведения своей деятельности в Киеве в игровых залах казино букмекеру придется заплатить эквивалент 60 000 минимальных зарплат. Если букмекер пожелает расширить ассортимент предоставляемых услуг и приобрести лицензию на проведение азартных игр в залах игровых автоматов, то ее стоимость равна эквиваленту 7500 минимальных зарплат, а также ежегодно 6000 минимальных зарплат за каждый игровой автомат. Кроме покупки лицензии на букмекерскую деятельность (за что придется перечислять в бюджет более 1 млн. евро в год), за каждый пункт приема ставок букмекеру тоже придется платить.

Безусловно, FavBet должен включаться в букмекерскую гонку и отвоевать прежнюю часть рынка беттинга.

Т.к. к организатору азартных игр, который проводит букмекерскую деятельность без лицензии, применяется штраф в размере эквивалентному 160 "минималок".

Почему Фаворит затягивает процесс и чего ждет компания? Экспертный сайт о букмекерах strategya.com считает, что пока не будут окончательно утверждены налоги для букмекеров и внесены ряд поправок в закон, FavBet как впрочем и все бизнес-ориентированные компании с прогрессивной стратегией управления воздержаться от легализации букмекерского продукта.

Эра офлайн пунктов приема ставок вероятней всего подошла к концу из-за высокой стоимости лицензии, учитывая необходимость покупки для каждого отдельно взятого ППС, и коронавирусных реалий. Букмекеры будут бороться за каждого клиента онлайн, снижая маржу, предлагая бонусы и проводя разнообразные акции.

На текущий момент со старта лицензирования государственный регулятор выдал уже 11 гемблинг-лицензий, а организаторы азартных игр пополнили казну более чем на 10 млн. долларов.

Учитывая, что законом предусматривается контроль за уплатой налогов специальным государственным налоговым органом. Низкая процентная ставка налога в Украине должна привлечь крупных международных игроков рынка беттинга и Parimatch с FavBet могут потерять лидерские позиции. Потенциально со слов чиновников легализация игорного бизнеса в Украине может принести бюджету до десяти миллиардов долларов в виде налогов и стоимости лицензий ежегодно.