Ураган - чемпіон України з футзалу

Ураган - новий чемпіон України з футзалу

Джерело - Чемпіон.

Ураган обіграв Продексім у четвертому поєдинку фінальної серії чемпіонату з футзалу сезону 2020/21.

Після двох перемог в Херсоні (3:0, 3:2) і поразки на своєму майданчику (2:4) Ураган вдома обіграв херсонців в Івано-Франківську в четвертому поєдинку серії.

Завдяки перемозі Ураган вдруге в історії став чемпіоном України, перервавши чотирирічну переможну серію Продексіма.

Чемпіонат України - Плей-оф.

Фінал, 18 травня

Ураган (Івано-Франківськ) - Продексім (Херсон) 5:2

(Рахунок в серії: 3:1)

Голи: 1:0 - 15 Кордоба, 1:1 - 22 Ронін, 2:1 - 24 Абакшин, 3:1 - 26 Коваль, 3:2 - 33 Роза, 4:2 - 40 Шеремета, 5:2 - 40 Шеремета