 Ураган - чемпіон України з футзалу | Футзал | Champion.com.ua
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Ураган - чемпіон України з футзалу

Сьогодні 20:41 769 0
Ураган - новий чемпіон України з футзалу
Ураган - чемпіон України з футзалу
#Ураган, #Продексім

Джерело - Чемпіон.

Ураган обіграв Продексім у четвертому поєдинку фінальної серії чемпіонату з футзалу сезону 2020/21.

Після двох перемог в Херсоні (3:0, 3:2) і поразки на своєму майданчику (2:4) Ураган вдома обіграв херсонців в Івано-Франківську в четвертому поєдинку серії.

Завдяки перемозі Ураган вдруге в історії став чемпіоном України, перервавши чотирирічну переможну серію Продексіма.

Чемпіонат України - Плей-оф.
Фінал, 18 травня

Ураган (Івано-Франківськ) - Продексім (Херсон) 5:2

(Рахунок в серії: 3:1)

Голи: 1:0 - 15 Кордоба, 1:1 - 22 Ронін, 2:1 - 24 Абакшин, 3:1 - 26 Коваль, 3:2 - 33 Роза, 4:2 - 40 Шеремета, 5:2 - 40 Шеремета

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