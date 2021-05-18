На Київщині стартуватиме проєкт Соціально-спортивна школа

Вже незабаром у Києві та області стартуватиме пілотний проєкт "Соціально-спортивна школа" під егідою Спортивного комітету України.

"Наше завдання - відволікти дітей, переважно, із соціально-вразливих сімей, від негативного впливу "вулиці" шляхом залучення до занять неолімпійськими видами спорту, – зазначив Уповноважений представник Спортивного комітету України Київщини Станіслав Федоров. - Для цього спільними зусиллями маємо створити умови, аби усі охочі мали можливість займатися улюбленими видами спорту".

Наразі ведуться переговори з місцевими органами влади, спортивними федераціями, благодійними фондами. "Маємо спільними зусиллями реалізувати цей проєкт, який є прикладом державно-приватного партнерства", - підкреслив він.

На думку Станіслава Федорова, подібні ініціативи, у наш скрутний час, коли чимало дітей позбавлені можливості відвідувати платні секції, є вкрай важливими, передусім як, свого роду, інвестиція у здоров’я та майбутнє юних українців. "Ми почнемо з Київщини. А в подальшому плануємо охопити й інші регіони України", - підсумував він.