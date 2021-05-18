 На Київщині стартуватиме проєкт Соціально-спортивна школа | Інше | Champion.com.ua
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Навколо спорту

На Київщині стартуватиме проєкт Соціально-спортивна школа

Сьогодні 19:33 462 0
На Київщині стартуватиме проєкт Соціально-спортивна школа

Вже незабаром у Києві та області  стартуватиме  пілотний проєкт "Соціально-спортивна школа" під егідою Спортивного комітету України.

"Наше завдання -  відволікти дітей, переважно, із  соціально-вразливих  сімей,  від негативного впливу "вулиці" шляхом  залучення до занять неолімпійськими видами спорту,зазначив Уповноважений представник Спортивного комітету України Київщини Станіслав Федоров. Для цього спільними зусиллями маємо створити умови, аби усі охочі мали можливість  займатися улюбленими видами спорту".

Наразі ведуться  переговори з  місцевими органами влади, спортивними  федераціями, благодійними  фондами.  "Маємо спільними зусиллями  реалізувати цей проєкт, який є прикладом  державно-приватного  партнерства", - підкреслив він.  

На думку Станіслава Федорова, подібні ініціативи, у наш скрутний час, коли  чимало дітей позбавлені можливості  відвідувати платні секції,  є вкрай важливими, передусім як, свого роду, інвестиція у здоров’я та майбутнє юних українців. "Ми почнемо з Київщини.  А в подальшому плануємо охопити  й інші регіони України", - підсумував він.

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