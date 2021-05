У Києві відбудеться чемпіонат світу з Dota 2

Компанія WePlay проведе другий Major-турнір в сезоні Dota Pro Circuit 2021.

Чемпіонат відбудеться у Києві з 2 по 13 червня.

18 учасників розіграють призовий фонд у розмірі $500 000, а також 2700 кваліфікаційних очок, необхідних для потрапляння на The International 10.

WePlay Esports is proud to announce that we will be hosting the next Dota 2 Major, the AniMajor! 🤩



📆 June 2nd-13th

💰 $500,000 + 2700 DPC Points