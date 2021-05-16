Чарльз Олівейра – новий чемпіон світу UFC у легкій вазі

Джерело - Чемпіон.

На турнірі UFC 262 у Х'юстоні бразильський боєць Чарльз Олівейра на початку другого раунду нокаутував американця Майкла Чендлера і став новим чемпіоном промоушена в легкій вазі.

На початку другого раунду Олівейра відправив Чендлера в нокдаун, а потім добив у сітки

Попередній чемпіон UFC у легкій вазі був росіянин Хабіб Нурмагомедов, який вирішив завершити кар'єру.