На турнірі UFC 262 у Х'юстоні бразильський боєць Чарльз Олівейра на початку другого раунду нокаутував американця Майкла Чендлера і став новим чемпіоном промоушена в легкій вазі.

На початку другого раунду Олівейра відправив Чендлера в нокдаун, а потім добив у сітки

Попередній чемпіон UFC у легкій вазі був росіянин Хабіб Нурмагомедов, який вирішив завершити кар'єру.

