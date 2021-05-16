Джерело - Чемпіон.
На турнірі UFC 262 у Х'юстоні бразильський боєць Чарльз Олівейра на початку другого раунду нокаутував американця Майкла Чендлера і став новим чемпіоном промоушена в легкій вазі.
На початку другого раунду Олівейра відправив Чендлера в нокдаун, а потім добив у сітки
Попередній чемпіон UFC у легкій вазі був росіянин Хабіб Нурмагомедов, який вирішив завершити кар'єру.
OLIVEIRA IS THE UNDISPUTED UFC LIGHTWEIGHT CHAMPION 🏆 #UFC262 pic.twitter.com/eyMXrxKnTn— UFC_AUSNZ (@UFC_AUSNZ) May 16, 2021
#ANDNEW 🏆— UFC_AUSNZ (@UFC_AUSNZ) May 16, 2021
Surprise surprise there's a new king of the lightweight division and it's @CharlesDoBronxs! 👑 #UFC262 pic.twitter.com/NQLqWV8PGj