Збірна України поступилась Швеції у відборі на Євро-2021

Українки поступилися у п'яти партіях

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 травня, в столиці Грузії Тбілісі у рамках відбіркового етапу чемпіонату Європи з волейболу 2021 року серед жінок збірна України зіграє з командою Швеції.

Українки поступилися у п'яти партіях.

Це була друга зустріч команд за тиждень. Нагадаємо, що попередня зустріч цих суперниць в Португалії завершилася невдало для українських волейболісток, які зазнали поразки в трьох партіях.

Відбір до чемпіонату Європи-2021

Жінки

Група В

14 травня, 4 тур

Швеція - Україна 15:25, 25:18, 25:23, 18:25, 15:11