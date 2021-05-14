Збірна України поступилась Швеції у відборі на Євро-2021

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 травня, в столиці Грузії Тбілісі у рамках відбіркового етапу чемпіонату Європи з волейболу 2021 року серед жінок збірна України зіграє з командою Швеції.
Українки поступилися у п'яти партіях.
Це була друга зустріч команд за тиждень. Нагадаємо, що попередня зустріч цих суперниць в Португалії завершилася невдало для українських волейболісток, які зазнали поразки в трьох партіях.
Відбір до чемпіонату Європи-2021
Жінки
Група В
14 травня, 4 тур
Швеція - Україна 15:25, 25:18, 25:23, 18:25, 15:11