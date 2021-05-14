Україна завоювала золото чемпіонату Європи у довільній програмі

Представниці України стали першими в командних змаганнях

Джерело - Чемпіон.

Українські синхроністки виграли золото в довільній програмі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті.

Українки отримали 95,0667 балів.

У складі команди золото завоювали Марина і Владислава Алексєєва, Марта Федіна, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко (запасні Софія Мацієвська і Анна Носова).

На другому місці опинилися представниці Іспанії (91,2333). На третьому - спортсменки з Ізраїлю (86,800).

Всього в України дев'ять медалей чемпіонату Європи з водних видів спорту: сім з них здобуті в синхронному плаванні і дві - в стрибках у воду.