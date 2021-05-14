 ХІТ став бронзовим призером Екстраліги | Футзал | Champion.com.ua
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Навколо спорту

ХІТ став бронзовим призером Екстраліги

Сьогодні 17:26 198 0
Для клубу з Києва це другі бронзові медалі
ХІТ став бронзовим призером Екстраліги
#Енергія, #ХІТ

Джерело - Чемпіон.

ХІТ двічі переграв львівську Енергію та завоювали бронзові медалі сезону 2020/21 в Екстралізі.

Тиждень тому у Львові кияни здолали свого суперника з рахунком 6:3 на його майданчику.

Сьогодні кияни знову здолали команду Валерія Легчанова з різницею у три голи. Втім, і цей поєдинок видався щедрим на голи та емоції. Енергетики двічі виходили вперед, але ХІТ все ж довів зустріч до другої звитяги над Енергією (7:4) у серії та сезоні загалом.

Відзначимо, що для клубу з Києва це другі бронзові медалі Екстраліги в його історії.

Екстраліга
Плей-оф за третє місце, другий матч
14 травня

ХІТ (Київ) - Енергія (Львів) 7:4 (1:1)

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