Для клубу з Києва це другі бронзові медалі

Джерело - Чемпіон.

ХІТ двічі переграв львівську Енергію та завоювали бронзові медалі сезону 2020/21 в Екстралізі.

Тиждень тому у Львові кияни здолали свого суперника з рахунком 6:3 на його майданчику.

Сьогодні кияни знову здолали команду Валерія Легчанова з різницею у три голи. Втім, і цей поєдинок видався щедрим на голи та емоції. Енергетики двічі виходили вперед, але ХІТ все ж довів зустріч до другої звитяги над Енергією (7:4) у серії та сезоні загалом.

Відзначимо, що для клубу з Києва це другі бронзові медалі Екстраліги в його історії.

Екстраліга

Плей-оф за третє місце, другий матч

14 травня

ХІТ (Київ) - Енергія (Львів) 7:4 (1:1)