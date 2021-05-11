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Навколо спорту

Помер видатний український тренер

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Світла пам'ять
Помер видатний український тренер
#Яковенко

Джерело - Чемпіон.

На 79-му році пішов з життя видатний український тренер з фехтування Павло Яковенко.

Про це повідомляє НФФУ.

У 1961 році Павло Яковенко виграв першість СРСР з фехтування на шпагах, став майстром спорту СРСР. Закінчивши Київський державний інститут фізкультури у 1975 р., розпочав успішну тренерську діяльність у 1977 у РСШІСП, з  і до останніх днів працював у цьому навчальному спортивному закладі – нині -  Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного НУФВСУ.

За роки роботи підготував цілу плеяду висококваліфікованих спортсменів, серед яких – видатні фехтувальники – чемпіон Європи Віталій Агеєв, чемпіонка світу та Європи - Наталія Конрад, призерка чемпіонату світу Лілія Івашко, призери, чемпіонатів Європи серед юнаків Всеволод Дяченко, Андрій Михалець.

Прощання з Павлом Дмитровичем відбудеться у середу, 12 травня на Байковому кладовищі. 

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