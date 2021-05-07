Збірна України переграла Португалію на старті відбору чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
У стартовому матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи з волейболу жіноча національна збірна України зіграла зі збірною Португалії.
Українки, програвши першу партію, змогли виграти три наступні.
Відбір до чемпіонату Європи-2021
Жінки
Група В
7 травня, 1 тур
Португалія - Україна 25:20, 21:25, 23:25, 19:25
Розклад наступних матчів збірної України:
Португалія, Матозінюш. 8 травня, субота
17:00 Швеція - Україна
Грузія, Тбілісі
14 травня, п’ятниця
17:30 Швеція - Україна
15 травня, субота
14:30 Португалія - Україна
16 травня, неділя
14:30 Україна - Грузія