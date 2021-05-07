Збірна України переграла Португалію на старті відбору чемпіонату Європи

Українки проявили характер у протистоянні з господарками

Джерело - Чемпіон.

У стартовому матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи з волейболу жіноча національна збірна України зіграла зі збірною Португалії.

Українки, програвши першу партію, змогли виграти три наступні.

Відбір до чемпіонату Європи-2021

Жінки

Група В

7 травня, 1 тур

Португалія - Україна 25:20, 21:25, 23:25, 19:25

Розклад наступних матчів збірної України:

Португалія, Матозінюш. 8 травня, субота

17:00 Швеція - Україна

Грузія, Тбілісі

14 травня, п’ятниця

17:30 Швеція - Україна

15 травня, субота

14:30 Португалія - Україна

16 травня, неділя

14:30 Україна - Грузія