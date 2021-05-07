 Збірна України переграла Португалію на старті відбору чемпіонату Європи | Волейбол | Champion.com.ua
Три італійські клуби цікавляться нападником Динамо
Сьогодні 16:25 3101
Збірна України переграла Португалію на старті відбору чемпіонату Європи
Сьогодні 23:12 50
Ротань оголосив склад молодіжки України на Меморіал Лобановського
Сьогодні 21:10 237
Фінал Ліги чемпіонів буде перенесений зі Стамбула
Сьогодні 20:54 6625
Тайсон: У Шахтарі я боровся з тренерським штабом
Сьогодні 20:09 1873 1
CAS відхилив другу апеляцію Ястремської
Сьогодні 19:56 412 1
Стаховський пробився до фіналу парного турніру в Празі
Сьогодні 18:41 222
Названо найкращого тренера 25-го туру УПЛ
Сьогодні 16:55 1354
Пятов завершить кар'єру у збірній України після Євро-2020
Сьогодні 16:39 429
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан пригадав життя свого села в німецькій окупації
Сьогодні 11:17 10148
Блоги
Дівчина дня! Влада Зінченко - чарівна дружина найпопулярнішого футболіста України
Дівчина дня! Влада Зінченко - чарівна дружина найпопулярнішого футболіста України Valeriy Ruchka
05.05.2021 18:33 5565 1
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає Андрій Твердохліб
05.05.2021 15:33 8035
Відома авіакомпанія познущалася з Моурінью
Відома авіакомпанія познущалася з Моурінью Valeriy Ruchka
05.05.2021 13:17 3290
Захисник Ворскли освідчився на ювілеї Сидорчука
Захисник Ворскли освідчився на ювілеї Сидорчука Valeriy Ruchka
05.05.2021 11:00 4714
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі Valeriy Ruchka
05.05.2021 09:59 470
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
05.05.2021 09:36 1164
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
04.05.2021 23:58 2994
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
04.05.2021 22:17 3260
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження Андрій Твердохліб
04.05.2021 22:07 4786
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток Андрій Твердохліб
04.05.2021 21:59 1463
Прямі трансляції
Навколо спорту

Збірна України переграла Португалію на старті відбору чемпіонату Європи

Сьогодні 23:12 50 0
Українки проявили характер у протистоянні з господарками
Збірна України переграла Португалію на старті відбору чемпіонату Європи
#Португалія, #Україна

Джерело - Чемпіон.

У стартовому матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи з волейболу жіноча національна збірна України зіграла зі збірною Португалії.

Українки, програвши першу партію, змогли виграти три наступні.

Відбір до чемпіонату Європи-2021
Жінки
Група В
7 травня, 1 тур

Португалія - Україна 25:20, 21:25, 23:25, 19:25

Розклад наступних матчів збірної України:

Португалія, Матозінюш. 8 травня, субота

17:00 Швеція - Україна

Грузія, Тбілісі

14 травня, п’ятниця

17:30 Швеція - Україна

15 травня, субота

14:30 Португалія - Україна

16 травня, неділя

14:30 Україна - Грузія

Коментарі ()