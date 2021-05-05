Тренера збірної України відправили у відставку

Збірна України залишилась без тренера

Федерація гандболу України звільнила з посади головного тренера жіночої команди Бориса Чижова.

Про це повідомляє ФГУ.

Відповідне рішення було прийняте під час засідання президії організації. Причиною звільнення головного тренера жіночої збірної України стали незадовільні результати команди. Жіноча команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу.

З новим головним тренером федерація гандболу України поки що не визначилася. В організації повідомили, що оголосять конкурс на вакантну посаду.

На посаді головного тренера Чижов пропрацював менше півроку. Його призначили тренером на початку 2020 року замість Наталі Ляпіної.

Під керівництвом Чижова жіноча збірна України з гандболу зіграла всього п'ять офіційних поєдинків, усі - у 2021 році. На груповій стадії першого етапу відбору на чемпіонат світу українки здобули дві перемоги у трьох матчах, посівши друге місце. А у плей-оф проти Швеції обмінялися перемогами, програвши домашній матч із різницею у 14 очок.