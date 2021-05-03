Українці програли Чехії у вирішальному матчі, але все одно пройшли на Євро

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з гандболу пробилася на чемпіонат Європи 2022 року.

У вирішальному матчі відбору в Чехії наша збірна довгий час на рівних грала з суперником, але пропустила ривок чехів в рахунку в кінцівці першого тайму, який господарі виграли 14:11. У другому таймі Чехія втримала перевагу і навіть трохи збільшила його - 27:22.

Таким чином, Україна посіла третє місце в групі, але пройшла на чемпіонат Європи як одна з найкращих команд, що зайняли третє місце в своїх групах. Фактично, путівку на ЧЄ нам принесла нічия з Росією в першому турі відбору.

Для чоловічої збірної України з гандболу це буде шосте в історії участь на чемпіонаті Європи і друге поспіль. У 2020 році наша команда програла всі свої три матчі на першому етапі.

Відбір на Євро-2022 з гандболу

Група 3

2 травня, 6 тур

Чехія - Україна 27:22 (14:11)