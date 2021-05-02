 Гамільтон здобув перемогу на Гран-прі Португалії | Формула 1 | Champion.com.ua
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Гамільтон здобув перемогу на Гран-прі Португалії

Сьогодні 19:13 456 0
Макс Ферстаппен прийшов на фініш другим
Гамільтон здобув перемогу на Гран-прі Португалії
#Формула-1, #Гамільтон

Джерело - Чемпіон.

Відбулася гонка в рамках етапу Формули-1 - Гран-прі Португалії.

Перемогу здобув 7-разовий чемпіон Ф-1 Льюїс Гамільтон. Другим став пілот Руд Булл Макс Ферстаппен. Трійку замкнув напарник Гамільтона по Мерседесу Вальттері Боттас.

Результати Гран-прі Португалії:

1. Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 66 кіл
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +29,148
3. Вальттері Боттас (Мерседес) +33,530
4. Серхіо Перес (Ред Булл) +39,735
5. Ландо Норріс (Макларен) +51,369
6. Шарль Леклер (Феррарі) +55,781
7. Естебан Окон (Альпін) +1.03,749
8. Фернандо Алонсо (Альпін) +1.04,808
9. Даніель Ріккардо (Макларен) +1.15,369
10. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +1.16,463
11. Карлос Сайнс (Феррарі) +1.18,955
12. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео) +1 коло
13. Ланс Стролл (Астон Мартін) +1 коло
14. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +1 коло
15. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1 коло
16. Джордж Расселл (Вільямс) +1 коло
17. Мік Шумахер (Хаас) +2 кола
18. Ніколас Латіфі (Вільямс) +2 кола
19. Нікіта Мазепін (Хаас) +2 кола
Зійшов:
20. Кімі Райкконен ( Альфа Ромео)
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