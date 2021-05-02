Гамільтон здобув перемогу на Гран-прі Португалії

Джерело - Чемпіон.
Відбулася гонка в рамках етапу Формули-1 - Гран-прі Португалії.
Перемогу здобув 7-разовий чемпіон Ф-1 Льюїс Гамільтон. Другим став пілот Руд Булл Макс Ферстаппен. Трійку замкнув напарник Гамільтона по Мерседесу Вальттері Боттас.
BREAKING: @LewisHamilton wins in Portugal, ahead of Max Verstappen (P2) and Valtteri Bottas (P3) 🏁— Formula 1 (@F1) May 2, 2021
The 97th victory of Hamilton's F1 career! 🏆#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/n32ujFbXrU
Результати Гран-прі Португалії:
1. Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 66 кіл
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +29,148
3. Вальттері Боттас (Мерседес) +33,530
4. Серхіо Перес (Ред Булл) +39,735
5. Ландо Норріс (Макларен) +51,369
6. Шарль Леклер (Феррарі) +55,781
7. Естебан Окон (Альпін) +1.03,749
8. Фернандо Алонсо (Альпін) +1.04,808
9. Даніель Ріккардо (Макларен) +1.15,369
10. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +1.16,463
11. Карлос Сайнс (Феррарі) +1.18,955
12. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео) +1 коло
13. Ланс Стролл (Астон Мартін) +1 коло
14. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +1 коло
15. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1 коло
16. Джордж Расселл (Вільямс) +1 коло
17. Мік Шумахер (Хаас) +2 кола
18. Ніколас Латіфі (Вільямс) +2 кола
19. Нікіта Мазепін (Хаас) +2 кола
Зійшов:
20. Кімі Райкконен ( Альфа Ромео)