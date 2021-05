Гамільтон здобув перемогу на Гран-прі Португалії

Відбулася гонка в рамках етапу Формули-1 - Гран-прі Португалії.

Перемогу здобув 7-разовий чемпіон Ф-1 Льюїс Гамільтон. Другим став пілот Руд Булл Макс Ферстаппен. Трійку замкнув напарник Гамільтона по Мерседесу Вальттері Боттас.

BREAKING: @LewisHamilton wins in Portugal, ahead of Max Verstappen (P2) and Valtteri Bottas (P3) 🏁



The 97th victory of Hamilton's F1 career! 🏆#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/n32ujFbXrU