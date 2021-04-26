Україна виборола три медалі на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики

У медальному заліку Україна зайняла четверте місце із трьома медалями.

Збірна України завершила виступи на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.

На чемпіонаті Європи збірна України була представлена дев'ятьма спортсменами: п'ять чоловіків та чотири жінки боролися у багатоборстві, а також в індивідуальних нагородах. Загалом на турнірі розігрувалися 12 комплектів нагород (сім у чоловіків, п'ять у жінок).

Кваліфікаційні раунди змогли подолати п'ять українців, які боролися за медалі у восьми видах програми. Зрештою, у фіналах призерами стали троє українців, причому Анастасія Бачинська та Ілля Ковтун здобули нагороди на дорослому рівні у 17-річному віці.

Хто вигравав медалі для України на Євро-2021 зі спортивної гімнастики:

Золото: Ігор Радівілов (опорний стрибок)

Срібло: -

Бронза: Ілля Ковтун (багатоборство), Анастасія Бачинська (вправи на колоді)

У медальному заліку Україна зайняла четверте місце із трьома медалями. Найкращими за підсумками турніру стали гімнасти з Росії.