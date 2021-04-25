Радівілов став чемпіоном Європи

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики 2021 року у Базелі українець Ігор Радівілов завоював золоту нагороду.
Про це повідомляє пресслужба федерації гімнастики України.
Перше місце спортсмен посів у фіналі в опорному стрибку.
Анастасія Бачинська несподівано взяла участь у фіналі вправ на колоді, оскільки учасниці з Румунії та Польщі скасували свою участь. Анастасія була другою резервною гімнасткою по результатах кваліфікації і сьогодні скористалася таким унікальним шансом і здобула бронзову нагороду.