Визначився другий фіналіст української Екстра-ліги

Джерело - Чемпіон.

У четвертому матчі півфінальної серії плей-оф української футзальної Екстра-ліги київський ХІТ зустрічався з івано-франківським Ураганом.

Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1. У серії пенальті перемогли гості - 5:4.

У фіналі Ураган зіграє з херсонським Продексімом, який у півфіналі впевнено переграв львівську Енергію (4:0, 4:0, 2:0).

Екстра-ліга

Півфінал, четвертий матч

25 квітня

ХІТ (Київ) - Ураган (Івано-Франківськ) 1:1 (0:0) (пен. 4:5)

Голи: 0:1 - 24 Лебідь, 1:1 - 31 Жук