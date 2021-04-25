 Ураган вийшов до фіналу Екстра-ліги | Футзал | Champion.com.ua
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Ураган вийшов до фіналу Екстра-ліги

Сьогодні 16:40 433 0
Визначився другий фіналіст української Екстра-ліги
Ураган вийшов до фіналу Екстра-ліги
#ХІТ, #Ураган

Джерело - Чемпіон.

У четвертому матчі півфінальної серії плей-оф української футзальної Екстра-ліги київський ХІТ зустрічався з івано-франківським Ураганом.

Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1. У серії пенальті перемогли гості - 5:4.

У фіналі Ураган зіграє з херсонським Продексімом, який у півфіналі впевнено переграв львівську Енергію (4:0, 4:0, 2:0). 

Екстра-ліга
Півфінал, четвертий матч
25 квітня

ХІТ (Київ) - Ураган (Івано-Франківськ) 1:1 (0:0) (пен. 4:5)

Голи: 0:1 - 24 Лебідь, 1:1 - 31 Жук

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