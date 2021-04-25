Усман знищив Масвідаля, Намаюнас нокаутувала Чжан. Результати UFC 261

Валентина Шевченко (20-3) нокаутувала Джесіку Андраде (21-9)

Джерело - Чемпіон.

У Флориді відбулося шоу UFC 261.

Головною подією вечору став реванш Камару Усмана і Хорхе Масвідаля за титул напівсередньої ваги.

Результати мейн-карду:

Камару Усман (19-1) нокаутував Хорхе Масвідаля (35-15) у другому раунді і захистив титул дивізіону;

Роуз Намаюнас (13-4) нокаутувала Вейл Чжан (21-2) в першому раунді і стала чемпіонкою в мінімальній вазі;

Валентина Шевченко (20-3) нокаутувала Джесіку Андраде (21-9) у другому раунді і захистила чемпіонський пояс;

Кріс Вайдман (15-6) поступився Юраю Холу (19-9) технічним нокаутом в першому раунді;

Ентоні Сміт (34-16) переміг Джима Крюта (12-2) технічним нокаутом в першому раунді.

Нагадаємо, Вудлі звільнений з UFC.