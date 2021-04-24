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Беленюк виграв бронзу чемпіонату Європи

Вчора 23:10 209 0
Бронза Беленюка стала першою медаллю української команди з греко-римської боротьби на чемпіонаті Європи.
Беленюк виграв бронзу чемпіонату Європи
#Беленюк

Джерело - Чемпіон.

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк здобув бронзову нагороду чемпіонату Європи-2021 у польській Варшаві.

Українець програв у своїй чвертьфінальній сутичці, однак отримав пропуск у втішну сітку змагань для боротьби за "бронзу" - опонент, що переміг українця, вийшов у фінал.

У першій втішній сутичці Беленюк упевнено розібрався з хорватом Вікеславом Любюрічем - 7:1. А от безпосередньо у "бронзовій" сутичці лише за перевагою останнього очка здолав німця Деніса Кудлу - 1:1.

Для Жана це п'ята медаль чемпіонатів Європи - в його активі три золота 2014 року, 2016 і 2019 років, а також бронза 2012 року.

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