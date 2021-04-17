Збірна України піднялась у рейтингу УЄФА

УЄФА оприлюднив квітневий рейтинг футзальних команд.

Збірна України з футзалу у квітневому рейтингу УЄФА піднялася на дев’яту сходинку, у березні синьо-жовті йшли 11-ми.

Про це повідомляє УАФ.

Важливо: Збірна України з футзалу пробилася на Євро-2022

У квітні після двох перемог над Данією в Запоріжжі (6:2 та 8:2) синьо-жовті гарантували собі другу сходинку у відбірній групі Євро-2022.

Рейтинг УЄФА для збірних із футзалу:

1. Іспанія - 2254,779

2. Росія - 2164,226

3. Казахстан - 2147,041

4. Португалія - 2123,342

5. Хорватія - 2051,042

6. Азербайджан - 2015,589

7. Італія - 1934,516

8. Сербія - 1930,896

9. Україна - 1845,007

10. Словенія - 841,333