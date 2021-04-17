Збірна України піднялась у рейтингу УЄФА

Джерело - uaf.ua.
Збірна України з футзалу у квітневому рейтингу УЄФА піднялася на дев’яту сходинку, у березні синьо-жовті йшли 11-ми.
Про це повідомляє УАФ.
Важливо: Збірна України з футзалу пробилася на Євро-2022
У квітні після двох перемог над Данією в Запоріжжі (6:2 та 8:2) синьо-жовті гарантували собі другу сходинку у відбірній групі Євро-2022.
Рейтинг УЄФА для збірних із футзалу:
1. Іспанія - 2254,779
2. Росія - 2164,226
3. Казахстан - 2147,041
4. Португалія - 2123,342
5. Хорватія - 2051,042
6. Азербайджан - 2015,589
7. Італія - 1934,516
8. Сербія - 1930,896
9. Україна - 1845,007
10. Словенія - 841,333