Суму, яку втратять організатори, повинні будуть повернути владі Японії

Джерело - ESPN.

В Японії розглядається варіант проведення Олімпіади в Токіо без глядачів.

Про це розповів міністр у справах Окінави і північних територій Японії Таро Коно.

"Я думаю, що питання полягає в тому, яким чином можливо провести Олімпіаду в поточній ситуації. Ймовірно, вона пройде без глядачів.

Те, як будуть проводитися ці Олімпійські ігри, буде сильно відрізнятися від минулих", - заявив Коно.

Організатори очікували отримати близько 800 мільйонів доларів від продажу квитків. Якщо на трибуни не буде глядачів, дефіцит повинен бути заповнений японськими державними структурами.

Раніше Оргкомітет Олімпійських ігор-2020 вирішив не допускати на трибуни спортивних змагань іноземних глядачів.

Відкладені Олімпійські ігри в Токіо почнуться всього через три місяці, 23 липня, а Паралімпійські ігри - 24 серпня.