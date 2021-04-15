Джерело - ESPN.
В Японії розглядається варіант проведення Олімпіади в Токіо без глядачів.
Про це розповів міністр у справах Окінави і північних територій Японії Таро Коно.
"Я думаю, що питання полягає в тому, яким чином можливо провести Олімпіаду в поточній ситуації. Ймовірно, вона пройде без глядачів.
Те, як будуть проводитися ці Олімпійські ігри, буде сильно відрізнятися від минулих", - заявив Коно.
Організатори очікували отримати близько 800 мільйонів доларів від продажу квитків. Якщо на трибуни не буде глядачів, дефіцит повинен бути заповнений японськими державними структурами.
Раніше Оргкомітет Олімпійських ігор-2020 вирішив не допускати на трибуни спортивних змагань іноземних глядачів.
Відкладені Олімпійські ігри в Токіо почнуться всього через три місяці, 23 липня, а Паралімпійські ігри - 24 серпня.