 Олімпіада в Токіо може відбутися без глядачів | Олімпійські Ігри-2020 | Champion.com.ua
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Олімпіада в Токіо може відбутися без глядачів

Сьогодні 23:09 115 0
Суму, яку втратять організатори, повинні будуть повернути владі Японії
Олімпіада в Токіо може відбутися без глядачів
#Олімпіада, #Токіо

Джерело - ESPN.

В Японії розглядається варіант проведення Олімпіади в Токіо без глядачів.

Про це розповів міністр у справах Окінави і північних територій Японії Таро Коно.

"Я думаю, що питання полягає в тому, яким чином можливо провести Олімпіаду в поточній ситуації. Ймовірно, вона пройде без глядачів.

Те, як будуть проводитися ці Олімпійські ігри, буде сильно відрізнятися від минулих", - заявив Коно. 

Організатори очікували отримати близько 800 мільйонів доларів від продажу квитків. Якщо на трибуни не буде глядачів, дефіцит повинен бути заповнений японськими державними структурами.

Раніше Оргкомітет Олімпійських ігор-2020 вирішив не допускати на трибуни спортивних змагань іноземних глядачів.

Відкладені Олімпійські ігри в Токіо почнуться всього через три місяці, 23 липня, а Паралімпійські ігри - 24 серпня.

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