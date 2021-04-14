Підопічні Косенка стали одними з найкращих серед команд. які посіли другі місця у своїх групах

Джерело - Чемпіон.

Завершилася групова стадія кваліфікації на Євро-2022 з футзалу, за підсумками якої визначилися команди, які зайняли перші та другі місця в своїх групах і вийшли на чемпіонат Європи.

Серед них і збірна України, яка посіла друге місце в групі, але стала однією з 6 кращих команд, що зайняли другі місця, який отримали прямі путівки на чемпіонат Європи. Це збірні Словенії, Словаччини, Польщі, Фінляндії, Грузії і України.

Також до учасників фінальної частини Євро-2022, крім країни-господарки - Нідерландів додалися переможці груп: Хорватія, Росія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Казахстан, Іспанія, Італія, Португалія.

У плей-оф останню путівку до фінальної частини Євро-2022 розіграють збірні Білорусі та Сербії.