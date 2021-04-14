Azov Wolves розгромили Lviv Boars та вийшли до фіналу чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.
Azov Wolves приймали Lviv Boars у рамках третього матчу плей-оф чемпіонату України з кібербаскетболу.
Господарі здобули упевнену перемогу з рахунком 74:54.
Найкращим гравцем матчу став psycho__od, який набрав 26 очок та зробив 8 асистів.
Таким чином "вовки" оформили другу перемогу в серії та вийшли до фіналу чемпіонату України.
Ukrainian E-Basketball League
Плей-оф
Azov Wolves - Lviv Boars 74:54 (20:14, 18:15, 19:15, 17:10)
Рахунок у серії 2:1
Раніше до фіналу вийшов EBC Dnipro.