Azov Wolves розгромили Lviv Boars та вийшли до фіналу чемпіонату України

У фінальному поєдинку "вовки" зіграють проти EBC Dnipro

Джерело - Чемпіон.

Azov Wolves приймали Lviv Boars у рамках третього матчу плей-оф чемпіонату України з кібербаскетболу.

Господарі здобули упевнену перемогу з рахунком 74:54.

Найкращим гравцем матчу став psycho__od, який набрав 26 очок та зробив 8 асистів.

Таким чином "вовки" оформили другу перемогу в серії та вийшли до фіналу чемпіонату України.

Ukrainian E-Basketball League

Плей-оф

Azov Wolves - Lviv Boars 74:54 (20:14, 18:15, 19:15, 17:10)

Рахунок у серії 2:1

Раніше до фіналу вийшов EBC Dnipro.