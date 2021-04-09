UFC може позбавити Стерлінга пояса

Американському бійцю UFC Алджамейну Стерлінгу мають зробити операцію, яка відстрочить його реванш з росіянином Петром Яном.

Про це заявив менеджер російського бійця Петра Яна Саят Абдрахманов.

"Проблеми зі здоров'ям у Стерлінга вже давно. Зараз же він просто розуміє, що це хороша можливість, щоб затягнути і відстрочити реванш. Цю операцію він міг би давно зробити або не робити взагалі. Як ми і припускали, він будь-якими способами намагається уникнути реваншу.

Я впевнений, що якщо він вийде з ладу на довгий термін, то UFC або введе тимчасовий титул, або позбавить його пояса. Ми розглядаємо тільки варіант бою за пояс - тимчасовий або вакантний", - сказав Абдрахманов.