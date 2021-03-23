На реалізацію Програми Президента 25 спортивних магнітів виділять 500 мільйонів гривень

Міністерство молоді та спорту розпочинає прийом пропозицій

Джерело - Чемпіон.

Уряд затвердив Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Уряду.

Міністерство молоді та спорту розпочинає прийом пропозицій.

Багатофункціональні спортивні комплекси, льодові арени, палаци спорту, басейни, стадіони, зали для ігрових видів спорту - цьогоріч субвенція передбачена на об’єкти - магніти.

Для участі у відборі проєкти, що можуть бути профінансовані за рахунок субвенції, повинні відповідати визначеним умовам.

Протягом 20 днів Мінмолодьспорт прийматиме пропозиції від місцевих органів влади для включення спортивних об’єктів до переліку. Після чого подані об’єкти розглядатиме відповідна комісія, до складу якої входитимуть представники спортивних федерацій, народні депутати, працівники Мінмолодьспорту.

Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами затверджуватиме Кабмін за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за поданням Мінмолодьспорту.