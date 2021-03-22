Збірна України дізналася суперника у плей-оф відбору на чемпіонат світу

Став відомий суперник збірної України

Відбулося жеребкування плей-оф відбору на жіночий чемпіонат світу з гандболу.

Про це повідомляє Суспільне.

Під час жеребкування Україна була несіяною і могла зустрітися із однією із 10 збірних, які отримали статус сіяних. Єдиною збірною, з якою Україна не могла зіграти, була збірна Росії. На початку жеребкування організатори визначили суперника для росіянок, після чого вкинули в основний кошик із можливими суперниками українок.

У підсумку українським гандболісткам випала збірна Швеції.

Проти шведок українки двічі грали на рівні чемпіонату світу, здобувши одну перемогу та одну поразку. В 1995 році Україна обіграла Швецію в другому раунді змагань (24:19), а у 2009-му українки поступилися із рахунком 31:34.

Нагадаємо, збірна України впевнено перемогла Ізраїль у матчі відбору на ЧС-2021.