 Терлюга здобула бронзу на турнірі у Туреччині | Єдиноборства | Champion.com.ua
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Терлюга здобула бронзу на турнірі у Туреччині

Сьогодні 09:29 251 0
Українка стала третьою на турнірі Karate 1-Premier League.
Терлюга здобула бронзу на турнірі у Туреччині
#Терлюга, #Стамбул

Джерело - Чемпіон.

У Стамбулі відбувся перший турнір Karate 1-Premier League.

Анжеліка Терлюга почала турнірну ходу з перемог над суперницями з Індії (8:0) та Швейцарії (4:1). Потім українка здолала принципову титуловану опонентку – італійку Сару Кардін (2:0). А ось у півфіналі Ліка поступилася за нічийного рахунку 5:5 Валентині Торо Менезес (Чилі) – через перше набране очко.

У поєдинку за третє місце українка здобула перемогу над болгаркою Іветою Горановою - 0:0 і перемога за хантеєм (суддівське рішення).  

Відзначимо, що цей турнір став першим після тривалої паузи, востаннє каратисти виходили на татамі ще у березні 2020 року, коли відбувались змагання у Зальцбурзі (Австрія).

 
 
 
 
 
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Публикация от Anzhelika Terliuga 🇺🇦 (@anzhelika_terliuga)

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