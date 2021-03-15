Терлюга здобула бронзу на турнірі у Туреччині

Українка стала третьою на турнірі Karate 1-Premier League.

Джерело - Чемпіон.

У Стамбулі відбувся перший турнір Karate 1-Premier League.

Анжеліка Терлюга почала турнірну ходу з перемог над суперницями з Індії (8:0) та Швейцарії (4:1). Потім українка здолала принципову титуловану опонентку – італійку Сару Кардін (2:0). А ось у півфіналі Ліка поступилася за нічийного рахунку 5:5 Валентині Торо Менезес (Чилі) – через перше набране очко.

У поєдинку за третє місце українка здобула перемогу над болгаркою Іветою Горановою - 0:0 і перемога за хантеєм (суддівське рішення).

Відзначимо, що цей турнір став першим після тривалої паузи, востаннє каратисти виходили на татамі ще у березні 2020 року, коли відбувались змагання у Зальцбурзі (Австрія).