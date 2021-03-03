Збірна України програла Хорватії у кваліфікації чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 березня, відбувся матч третього туру кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2022 року з футзалу в групі 1 Хорватія - Україна.
Українці після першого тайму матчу вигравали з рахунком 2:1, але після перерви пропустили два голи і програли.
Кваліфікація чемпіонату Європи-2022
Група 1
3 тур, 3 березня
Хорватія - Україна 3:2 (1:2)
Голи:1:0 - 2 Сутонь, 1:1 - 9 Педяш, 1:2 - 19 Малишко, 2:2 - 35 Єловчич, 3:2 - 38 Перич
Нагадаємо, збірна України знищила Албанію у кваліфікації чемпіонату Європи.