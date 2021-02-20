 Про свою кар’єру, конфлікт з Дерюгіною і життя в Туреччині, - Оксана Паслась | Гімнастика | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України виборола бронзу в жіночій естафеті на чемпіонаті світу
Сьогодні 13:56 1472
Олександрія розгромила Минай у 15 турі УПЛ
Сьогодні 18:53 103
Україна фінішувала п'ятою в чоловічій естафеті на чемпіонаті світу
Сьогодні 17:13 370
ЧС-2021. Чоловіча естафета 4x7.5 км: Як це було
Сьогодні 17:13 4137
Гол Шахаба приніс Зорі перемогу над Маріуполем в УПЛ
Сьогодні 15:55 328
ЧС-2021. Жіноча естафета 4x6 км: Як це було
Сьогодні 13:55 4836 1
Осака виграла фінал Australian Open
Сьогодні 12:04 503
Брейді - Осака: онлайн-трансляція фіналу Australian Open. LIVE
Сьогодні 10:34 714
Світоліна розірвала відносини з Монфісом
Сьогодні 08:54 5922 2
Цю машину не зупинити! Роман Яремчук знову забиває за Гент
Вчора 22:04 2530
Блоги
Ракета! Українська тенісистка впевнено може змінювати вид спорту
Ракета! Українська тенісистка впевнено може змінювати вид спорту Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:00 552
Цього дня МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону
Цього дня МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:00 425
Цю машину не зупинити! Роман Яремчук знову забиває за Гент
Цю машину не зупинити! Роман Яремчук знову забиває за Гент Андрій Твердохліб
Вчора 22:04 2527
У Канаді грали в хокей 252 години і зібрали при цьому майже 2 млн доларів
У Канаді грали в хокей 252 години і зібрали при цьому майже 2 млн доларів Андрій Твердохліб
Вчора 21:04 585
Неймовірний акробатичний стрибок врятував французького гірськолижника від травм
Неймовірний акробатичний стрибок врятував французького гірськолижника від травм Андрій Твердохліб
Вчора 15:07 819
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:53 Футбол Олександрія розгромила Минай у 15 турі УПЛ 103
18:52 Пряма трансляція ФК Львів - Колос: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE 927
18:41 Футбол Баварія поступилася Айнтрахту, Майнц здолав Боруссію М. Результати 22 туру Бундесліги 175
18:26 Футбол Сент-Етьєн та Реймс не виявили сильнішого в 26 турі Ліги 1 154
18:19 Блог У Маріуполі зіграли в хокей на Азовському морі 143
18:12 Гімнастика Про свою кар’єру, конфлікт з Дерюгіною і життя в Туреччині, - Оксана Паслась 479
18:08 Баскетбол Україна перемогла Словенію в кваліфікації на Євробаскет-2022 321
18:01 Блог Шовковський з Павелком вшанували пам'ять Небесної сотні 238
17:52 Біатлон Ткаленко здобув бронзу в спринті на Кубку IBU в Словаччині 314
17:34 Футбол Поразка від ПСЖ - це не кінець світу, - Куман 386
17:13 Біатлон ЧС-2021. Чоловіча естафета 4x7.5 км: Як це було 4137
17:13 Біатлон Україна фінішувала п'ятою в чоловічій естафеті на чемпіонаті світу 370
17:08 Бокс Холіфілд провів тренування з Кличком 814
17:00 Пряма трансляція Олександрія - Минай: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE 1119
16:53 Футбол Саутгемптон розписав мирову з Челсі у 25 турі АПЛ 363
16:39 Біатлон ЧС-2021. Жіночий мас-старт 12.5 км: ОНЛАЙН 470
16:23 Футбол Олександрія - Минай: стартові склади команд 665
16:14 Пряма трансляція ЧС з біатлону в Поклюці. Естафета. Чоловіки: онлайн-трансляція. LIVE 1766
16:12 Блог Дебютний гол Шахаба за Зорю 366
16:10 Теніс Наомі Осака - Дженіфер Брейді: огляд матчу 495
15:55 Футбол Гол Шахаба приніс Зорі перемогу над Маріуполем в УПЛ 328
15:45 Футбол Тухель оцінив майбутє Жіру у Челсі 553
15:34 Біатлон Блашко: Я ще не зрозуміла, що у нас медаль 697
15:31 Пряма трансляція Шахтар - Рух: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE 301
15:16 Хокей. УХЛ Донбас розгромив Краматорськ в УХЛ 729

Про свою кар’єру, конфлікт з Дерюгіною і життя в Туреччині, - Оксана Паслась

Сьогодні 18:12 479 0
Про свою кар’єру, конфлікт з Дерюгіною і життя в Туреччині, - Оксана Паслась

Джерело - noc.lviv.

Два тижні тому відсвяткувала своє 35-річчя відома українська художня гімнастка, учасниця ХХVIII Олімпійських ігор 2004 року в Афінах і чемпіонату світу 2005 року в Баку, майстер спорту України міжнародного класу Оксана Паслась. Львів’янка відзначалася найкращими в складі збірної України стрибками. В 19-річному віці через травму змушена була завершила спортивну кар’єру. Після нетривалої тренерської роботи у Львові переїхала в Туреччину, де проживає ось уже 15 років. Там вийшла заміж, виховує півторарічну доньку Мілу. Львів не забуває, любить і намагається кожного літа навідуватися в рідне місто. В цьому інтерв’ю для сайту відділення НОК України у Львівській області Оксана Паслась відверто розповіла про свою кар’єру, конфлікт з Альбіною Дерюгіною і про своє життя в Туреччині.

"Сказала мамі щоб вона вирішувала сама – я просто не знала, що мені робити"

– Пані Оксано, не так багато часу минуло від ваших уродин. Як відсвяткували?

– В сімейному, домашньому колі. До мене якраз зі Львова прилетіла мама. То ми відсвяткували з нею, з моїм чоловіком і нашою донькою.

– Зізнайтеся, було приємно отримувати привітання зі Львова? Зокрема, від олімпійської родини Львівщини?

– Чесно, я була дуже здивована. Тому що дуже багато часу ні з ким не спілкувалася. І дуже приємно була здивована, що львівське відділення Національного олімпійського комітету мене привітало, ректор нашого університету фізичної культури також привітав. Було й багато інших привітань зі Львова. Це дуже приємно.

– Знаю, ви почали займатися художньою гімнастикою в 6 років. Пригадуєте, на яких змаганнях вас помітили і запросили до Києва в "Школу Дерюгіних"?

– Так, справді, я почала займатися в шість років. Спочатку мене Любов Гринюка знайшла в садочку. А вже за рік мене почала тренувати Олена Єресько. На рівні області я почала показувати результати десь в 9-10-річному віці, а коли мала 12-13 років на чемпіонатах України мене помітила Альбіна Миколаївна Дерюгіна. Запросила в "Школа Дерюгіних". Пам’ятаю, через кілька тижнів після 14-річчя я поїхала до Києва.

– Вагалися, їхати туди чи ні?

– Дуже вагалася. Я навіть сказала мамі щоб вона вирішувала сама – я просто не знала, що мені робити. І страшно було якось, і хотілося в збірну. Мама переконала, що якщо поїду, то буде краще. Та й "прижимати" не будуть.

– Тобто щоб показувати високі результати і вийти на рівень національної збірної необхідно було їхати в Київ?

– Так, необхідно. І тренерка моя Олена Єресько теж так говорила: якщо я туди не поїду, то результатів може і не бути.

"Дуже допомогла Наталя Годунко"

– Як вас прийняли в "Школі Дерюгіних"? І як було тренуватися разом з такими зірками, як Анна Бессонова, Тамара Єрофеєва, Наталія Годунко?

– Дуже допомогла Наталя Годунко. В перший же день вона спустилася в роздягальню, коли я там була, і так привітно до мене звернулася, що мені аж легше стало. Я взагалі "зелена" туди приїхала, а там такі зірки. Не знала навіть, що буду робити. А тут Наталя Годунко підійшла. Привіталася, спитала, як мої справи. Сказала, що стежила за мною на змаганнях і знала, що я приїду. Дуже по-дружньому мене прийняла.

– Недавно Наталія Годунко розповідала про те, як багато стрибали гімнастки на тренуваннях. І відзначила, що найкраще в збірній стрибала Оксана Паслась, яка "зависала в повітрі на декілька секунд"…

– Так, було таке. Я дуже любила стрибки. В мене від народження, мені здається, є схильність до високих стрибків. І я дуже любила стрибати. Пам’ятаю, навіть Олена Єресько говорила мені, що в мене зі стрибками все добре і над ними не треба працювати, а слід більше уваги приділяти роботі над мінусами. Так, стрибки мені вдавалися. Хоча я може і не знала, що краще за всіх стрибаю. Але мене завжди в приклад ставили і показували на мені різні стрибки.

"Я була дуже працелюбна і на мене психологічно ніколи не тиснули"

– Можливо, це також пов’язано з тим, що ви були досить легкі і стрункі (41 кг при зрості 163 см – Авт.)? Чи все ж із природнім даром?

– Так, можливо і з тим, що в мене кілограмів зайвих не було. Я пам’ятаю, коли тільки приїхала, Дерюгіна говорила, хто на скільки має схуднути. А мені сказала, що можу кілограм навіть набрати. Я виглядала ну зовсім "скелетом" таким.

– Дослухалися, набрали?

– Ні. Я до їжі була байдужа. Їсти я не сильно любила, може і тому я була така струнка.

– Гімнастки розповідають про великі навантаження (зокрема, психологічні) в "Школі Дерюгіних". Як витримували їх?

– Ви знаєте, я була дуже працелюбна і на мене психологічно ніколи не тиснули. Так, були діти, яким сказали зробити 10 вправ, а вони робили 5. А мені сказали 40 – і я робила 40. Тобто в принципі до мене ніяких претензій не було. Пізніше, коли я вже почала виступати в групових вправах – в нас же ж 5 чоловік – о тоді почалися деякі психологічні проблеми. Тому що ти можеш все ідеально виконати, але якщо, подружка, яка поруч з тобою, щось не зробила – винуваті всі.

"На зборах до останнього тижня не знали, хто поїде на Олімпіаду"

– В груповичок часто міняються учасниці команди. Складно було виступати в різному складі?

– Так, дуже складно. В нас завжди було дві команди і зміни були постійно. Деколи переставляли на ті місця, на яких ми не працювали. Приклад – Олімпіада 2004 року. Уявіть, на зборах до останнього тижня не знали, хто поїде на Олімпіаду. Я на Олімпіаду їхала взагалі в статусі запасної, тому що в мене були з колінами проблеми – за три тижні до Ігор вилетіла колінна чашечка. Я думала, що не буду виступати, що буду запасною. А вже в Афінах, за декілька днів до змагань мені сказали, що я виступатиму у вправі зі стрічками. Чесно, я могла припустити, що якщо взагалі буду виступати на Олімпіаді, то це буде зовсім інший вид. Але ніколи б не подумала, що мене поставлять на вправу зі стрічками. Мені досі не зрозуміло, яка в нас була система (Сміється). До останнього нас тримали в напруженні. Я вже сама попрацювала тренеркою, але цієї системи ще не розшифрувала, якщо чесно (Сміється).

– Від найголовнішого турніру у вашій кар’єрі – Олімпіади в Афінах – пройшло понад 16 років. Які емоції залишилися з цього турніру?

– Мене учениці деколи питають, що я відчувала, коли там виступала. А я згадую Олімпіаду просто як якийсь сон. Як я вийшла, як я виступила, як я взагалі відреагувала… Це було якось все на автоматі. Наступного ранку проснулася і взагалі не пам’ятала, було то взагалі чи не було. Досі так згадую.

– Ви посіли в команді 9-те місце. Чого забракло щоб виступити успішніше?

– Нам тренерка говорила, що якщо виступимо добре і без помилок, то зможемо посісти 4-5 місце. Але ми зробили непередбачену помилку. Перед виходом на стрічки в однієї дівчинки з тренером стався дуже негативний момент. Прямо перед виходом в нас вся команда якось так негативно була заряджена. Мені здається, через це в нас і сталася помилка.

"Я розуміла, що з моєю травмою буде важко далі продовжувати спортивну кар’єру"

– Після Олімпіади у вас охолонули стосунки з Альбіною Дерюгіною. Не хотіли вже тоді залишити спорт, тим більше травми сильно турбували?

– Так, травми турбували. Вони почалися в мене швидше. В нас вся команда пішла, яка виступала на Олімпійських іграх, зразу після Афін. Залишилася тільки я і Інга Кожохіна. Зізнаюся, я вже думала, що далі не буду продовжувати виступати. В "Школі Дерюгіних" мені дали маленьких юніорок щоб я їх готувала. І я їх навіть почала тренувати. Два місяці після Олімпіади не тренувалася, тільки дітей тренувала. В нас раніше там був балкончик на другому поверсі. Якось, пам’ятаю, Дерюгіна хотіла комусь показати стрибок і говорить: "Ви ніхто не можете так зробити, як Оксана Паслась. От вона зараз спуститься сюди і покаже, як треба стрибати". А я на балкончику сиділа. І вона до мене: "Ну чого ти чекаєш? Спускайся, покажи нам, як треба стрибати!". Кажу їй, що не одягнена відповідно. "Ну то іди перевдягайся", – сказала. І я пішла, переодягнулася, і показала. А наступного дня вже була на тренуванні. Тобто я взагалі сама не зрозуміла, як так вийшло, що відновила тренування.

– І наступного року ви вже їхали на чемпіонат світу в Баку, будучи капітаном команди, з молодшими партнерками по команді і посіли високе п’яте місце.

– Ви знаєте, я на ці змагання була налаштована, як на останні змагання в кар’єрі. Може і тому в нас все вдалося. Я розуміла, що з моєю травмою буде важко далі продовжувати спортивну кар’єру. Тим більше, зі сторони тренерки теж були такі психологічні "давки" – мовляв, я можу продовжувати і мені не вірять, що травма спини настільки серйозна. Вона (Альбіна Дерюгіна – Авт.) не вірила, що в мене болить. Я навіть деколи кидала тренування через біль. Потім міркувала: якщо мене не буде, то і команди не буде. Поверталася. Тому що була повага до своїх друзів по команді. Я ще дала собі установку, що витримаю до кінця того сезону, що я ще виступлю на чемпіонаті світу в Баку. І тоді вже можна буде розслабитись і лікувати спину.

"Альбіна Миколаївна відвернулася, не захотіла брати квіти"

– І завершили кар’єру в 19 років. Мабуть, не дуже приємно згадувати ту історію про річну дискваліфікацію від української Федерації?

– Звичайно, було неприємно. Я купила зі своєю тренеркою Оленою Вікторівною (Єресько – Авт.) квіти, вибрала найгарніші. І прийшла зранку на тренування, хотіла їх подарувати Альбіні Миколаївні. Але вона відвернулася, не захотіла брати квіти. Сказала, що я команду залишаю, що я ворог команди і що це буде на моїй совісті. Проплакала я цілий день, тому що це було незаслужено. Я і так витерпіла дуже багато. Я з травмованою спиною виступала, і непогано виступила. Але ж ви знаєте Альбіну Миколаївну. Для неї ніколи відмовки не діяли. І вона ніяк не пішла зі мною на контакт в той день.

Олені Вікторівні того дня сказала, що я вже остаточно вирішила завершити кар’єру і що точно не повернуся і вмовляти мене немає змісту. Був дуже неприємний день.

Після того я якийсь час у Львові працювала, допомагала тренувати дітей. А потім до мене був дзвінок з Туреччини. І я вирішила поїхати туди щоб відволіктися трошки від тих негативних моментів.

– Якщо повернутися до історії з Дерюгіними. Чим вона завершилась? Чи спілкуєтеся нині з ними?

– З Альбіною Миколаївною ми після того не бачились. Десь через 3-4 роки після завершення кар’єри приїжджала в Київ, зайшла в зал. Подарувала квіти. Була Ірина Іванівна (Дерюгіна – Авт.) якраз. Ми з нею поспілкувалися. Вона спочатку мене навіть не впізнала. Адже я набрала якусь вагу, мала макіяж, була з довгим волоссям. А потім придивилась і каже: "О, Паслась!" Нормально поспілкувались. А Альбіни Миколаївни не було в той день. Їй я якось телефонувала. Мені в Туреччині треба було щоб українська Федерація підтвердила, що я дійсно тренувала в Україні – щоб я мала змогу тренувати дітей. По телефону ми досить нормально поговорили. Вона сказала, що я повинна сама турецькій Федерації пояснити, що якщо в мене є звання майстра спорту міжнародного класу, то я автоматично можу тренувати дітей. Я їй пояснила, що тут система трохи інакша, що вони отримують диплом в університеті, що в них майстрів спорту чи майстрів спорту міжнародного класу немає. Мені здається, що з часом все забулося, конфлікт вичерпався.

"В Туреччині тільки 20% тренерів – туркені, а 80% – російськомовні"

– В Туреччині ви вже 15 років. Тренуєте від початку? Зокрема, кого зараз тренуєте?

– Я зараз не треную. Працюю в комітеті з художньої гімнастики в Федерації. В нас у цьому комітеті працює 5 чоловік. Взагалі в нас у Федерації представлено 5 видів спорту. Є президент Федерації і на кожен вид спорту – є комітет.

Мене запросили в комітет щоб я могла вільно спілкуватися з тренерами, допомагати їм із визначенням змагань, на які їхати. В Туреччині тільки 20% тренерів – туркені, а 80% – російськомовні. І до останніх не вміють знаходити підхід. І мене взяли в комітет ще і з цією метою. Працюю в комітеті вже п’ятий рік.

А спочатку я працювала в Ізмірі. 6 років. Була помічницею тренера. Взагалі, коли я туди їхала, не планувала професійно тренувати. Я просто хотіла трошки головою відпочити від великого спорту. Але коли туди приїхала, то зрозуміла, що я від нього не відпочину. Тому що в тому клубі були дуже хороші діти, 2-3 дівчинки в збірній Туреччини. І якось потихеньку почала вливатися в їхню систему. Потім мене запросили в Стамбул, в клуб "Бешикташ". І там вже почала крутитися біля збірної. А потім мене запросили в комітет.

"З майбутнім чоловіком познайомила мама моєї учениці"

– Розкажіть про свою сім’ю. Коли вийшли заміж? Хто ваш чоловік?

– З чоловіком познайомились цікаво. В мене була одна учениця, яка брала в мене приватні уроки. І якось її мама забирала з тренування і каже: "А що ви така гарна молода дівчина і самотня?" Сказала, що в її чоловіка є хороший приятель. Мені спочатку не дуже сподобалася ідея такого знайомства. А наступного дня подумала: а чому б не познайомитись. Не сподобається – скажу до побачення і все. І ми зустрілися, повечеряли. Мене нічого не роздразнило, все було спокійно, добре. А наступного дня він знову мені зателефонував і запропонував повечеряти. І так ми почали зустрічатися. За місяць-два я зрозуміла, що це все серйозно. А за рік він мені зробив пропозицію – в дуже гарному готелі, на терасі. Правда падав дощ, але було дуже романтично, красиво. То так вийшло, що з майбутнім чоловіком мене познайомила мама моєї учениці.

Після того, десь за півроку в нас було вінчання в церкві. Він сам турецький вірменин, з християнською вірою. Знаєте, я не була проти мусульманської віри. Але це все-таки дуже важливо. Мама, коли почула, що він християнин, якось по-інакшому до цього почала ставитись, дуже зраділа. Тому, думаю, що і йому пощастило, що він знайшов жінку такої ж самої віри, і мені пощастило, що в Туреччині знайшла християнина. І сім’ї наші в принципі виховані однаково.

І через кілька років після весілля в нас народилась Мілочка. Їй вже зараз півтора рочки.

"Я завжди дуже файно у Львові проводжу час"

– Чи часто буваєте у Львові?

– Так, я щороку стараюся прилітати, але торік не вийшло через пандемію. В мене навіть мама не змогла вилетіти назад. Вона майже на рік залишилася в Туреччині. І от тільки недавно вона злітала до Львова на три тижні. А зараз вона знову повернулася мені допомагати, тому що з маленькою дитиною дуже важко. Тим більше, коли я активна і працюю.

Але я стараюся кожного літа прилітати. Надіюся, що якщо зараз не буде ніяких обмежень, ми навіть з маленькою донечкою прилетимо влітку до Львова.

– Як Львів змінюється, якщо оцінювати з відстані?

– Мені Львів завжди дуже подобався. Як би він не мінявся, він мені завжди буде подобатись. І коли б я не приїхала, я завжди дуже файно у Львові проводжу час. Я дуже люблю центр. Люблю ті маленькі кав’ярні. Особливо, коли приїжджаю зимою, цей різдвяний запах повсюди. Ностальгія за ним.

– Чи стежите за виступами нинішньої збірної України, в якій немало львів’янок?

– Так, звичайно. Я думаю, що в нас у Львові найсильніші клуби і школи. Дуже приємно бачити тих дітей в складі збірної. Я просто пишаюся ними. Я знаю, що три дівчинки – львів’янки виступають в групових вправах. Знаю, що Христина Погранична була травмована. Надіюся, в неї все вдасться, тому що вона добрі результати показувала. І в принципі, я думаю, без львівських дівчаток буде важко збірній. Також думаю, що Дерюгіним дуже пощастило, що зі Львова такий багатий наплив.

Василь ТАНКЕВИЧ, Юрій ТУРЯНСЬКИЙ,

Коментарі ()