Призера Олімпіади заарештували за збут наркотиків

У будинку Міллера вилучено наркотики

Призер Олімпіади-1996 і колишній плавець збірної Австралії Скотт Міллер заарештований в Сіднеї в ході поліцейської облави на постачальників наркотиків.

Про це повідомляє AAP.

45-річного колишнього спортсмена звинувачують у комерційному збуті метиламфетаміну.

У будинку Міллера вилучено товар на суму в 2 мільйони австралійських доларів.

Скотт завоював срібну медаль в батерфляї і бронзову нагороду в комбінованій естафеті на Олімпійських іграх в Атланті.

Раніше він публічно зізнавався в тому, що є наркоманом, і 2014-го року пройшов курс реабілітації. Того ж року колишня дружина плавця покінчила життя самогубством. Після цього Міллер сказав, що присвятить своє життя допомозі людям, що страждають від наркозалежності.

Нагадаємо, дворазовий олімпійський чемпіон потрапив до в'язниці.