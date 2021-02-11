Два роки тому він став переможцем юніорського чемпіонату Європи

18-річний український велогонщик Андрій Пономар підписав контракт з італійською командою Androni Giocattoli Sidermec.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Термін угоди Пономаря розрахований на 2 роки. Українець став 21-м велогонщиком у складі італійської команди.

Пономаря привів у команду його агент Джузеппе Аквадро. За кілька тижнів до підписання контракту з українцем Androni Giocattoli Sidermec підписала угоду ще з одним молодим велогонщиком Сантьяго Умбою, якого також підписали за посередництва Аквадро.

Минулого року Пономар виступав за іншу італійську команду - Franco Ballerini, у майці якої здобув 5 перемог, включно з перемогою на швейцарській одноденці гран-прі Рюбіланд.

Нагадаємо, UCI дискваліфікував ексглаву Федерації велоспорту України.