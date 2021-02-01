Зварич оформив хет-трик у матчі

Джерело - Чемпіон.

31 січня в Олімпійському парку у Тирані відбувся матч другого туру кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2022 року з футзалу в групі 1 Албанія - Україна.

Кваліфікація чемпіонату Європи-2022

Група 1

2 тур, 31 січня

Албанія - Україна 3:10 (2:5)

Голи: 0:1 - 1 Зварич, 0:2 - 6 Шотурма, 1:2 - 9 Мейзіні, 1:3 - 12 Білоцерківець, 2:3 - 13 Браїмі, 2:4 - 14 Зварич, 2:5 - 19 Фаренюк, 2:6 - 23 Грицина, 2:7 - 26 Фаренюк, 2:8 - 27 Зварич, 3:8 - 34 Караджа, 3:9 - 36 Єрьомін, 3:10 - 40 Малишко

Раніше, УЄФА не присудила Данії технічну поразку за неявку на матч з Україною.