Помер колишній голкіпер НФК Ураган

Непоправна втрата для ураганівської сім'ї

Джерело - НФК Ураган.

Сьогодні, 31-го січня, на 42-му році життя передчасно відійшов у вічність відомий у минулому голкіпер НФК Ураган Олег Іжаковський.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Впродовж дев'яти сезонів він з честю захищав кольори івано-франківської команди. За цей час він подолав тернистий шлях від самого початку створення клубу - аж до чемпіонського тріумфу Урагану, виборовши золоті медалі Чемпіонату України 2010/2011 рр., за що заслужено отримав звання майстра спорту. Протягом останнього часу Олег Петрович боровся з тяжкою недугою.

Похорон відбудеться у понеділок, 1-го лютого, на міському кладовищі в Івано-Франківську.