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Збірна України знищила Албанію у кваліфікації чемпіонату Європи

Сьогодні 20:29 429 0
Зварич оформив хет-трик у матчі
Збірна України знищила Албанію у кваліфікації чемпіонату Європи
#Зварич, #Україна, #Албанія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 січня, в Олімпійському парку у Тирані відбувся матч другого туру кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2022 року з футзалу в групі 1 Албанія - Україна.

На старті зустрічі Зварич відкрив рахунок. Далі Шотурма подвоїв рахунок. Через три хвилини господарі один гол відігралися. Потім команди обмінялися забитими голами. До завершення першого тайму матчу українці забили ще двічі. Після перерви українці змогли збільшити рахунок до розгромного. 

Кваліфікація чемпіонату Європи-2022
Група 1
2 тур, 31 січня

Албанія - Україна 3:10 (2:5)

Голи: 0:1 - 1 Зварич, 0:2 - 6 Шотурма, 1:2 - 9 Мейзіні, 1:3 - 12 Білоцерківець, 2:3 - 13 Браїмі, 2:4 - 14 Зварич, 2:5 - 19 Фаренюк, 2:6 - 23 Грицина, 2:7 - 26 Фаренюк, 2:8 - 27 Зварич, 3:8 - 34 Караджа, 3:9 - 36 Єрьомін, 3:10 - 40 Малишко

Раніше, УЄФА не присудила Данії технічну поразку за неявку на матч з Україною.

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