В Ірані знову стратили борця

Спортсмен вбив людину у вуличній бійці

В Ірані стратили борця Мехді Алі Хоссейні, якого раніше визнали винним у вбивстві людини у 2015 році.

Про це повідомляє Bloodyelbow.com

На підтримку колеги виступали олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби 2012 року Хамід Сорія і ще кілька спортсменів.

Сім'я загиблого в бійці могла запобігти страті атлета, однак вона відмовилася скористатися своїм правом помилування.

Відзначимо, що Хоссейні не виступав у національних або міжнародних турнірах, а брав участь тільки в регіональних змаганнях.

Раніше, в Ірані стратили чемпіона з греко-римської боротьби.