 В Ірані знову стратили борця | Боротьба | Champion.com.ua
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В Ірані знову стратили борця

Вчора 22:57 752 0
Спортсмен вбив людину у вуличній бійці
В Ірані знову стратили борця
#Іран

Джерело - tribuna.com.

В Ірані стратили борця Мехді Алі Хоссейні, якого раніше визнали винним у вбивстві людини у 2015 році.

Про це повідомляє Bloodyelbow.com

На підтримку колеги виступали олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби 2012 року Хамід Сорія і ще кілька спортсменів.

Сім'я загиблого в бійці могла запобігти страті атлета, однак вона відмовилася скористатися своїм правом помилування.

Відзначимо, що Хоссейні не виступав у національних або міжнародних турнірах, а брав участь тільки в регіональних змаганнях.

Раніше, в Ірані стратили чемпіона з греко-римської боротьби.

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