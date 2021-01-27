Стала відома вартість чемпіонського пояса UFC

Чемпіонський пояс оцінюється в 650 доларів

Експрезидент США Дональда Трамп отримав в подарунок пояс від колишнього тимчасового чемпіона UFC у напівсередній вазі Колбі Ковінгтона.

Про це повідомляє New York Times.

Чемпіонський пояс UFC коштує 650 доларів. Про це стало відомо зі звіту колишнього президента США Дональда Трампа.

Ковінгтон виступає в ММА з 2012 року. Останній бій він провів у вересні 2020 року, коли переміг Тайрона Вудлі. Всього на його рахунку 18 поєдинків, в яких 16 разів здобув перемогу.

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