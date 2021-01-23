 Макгрегор - Порье: где смотреть бой UFC-257 онлайн | ММА | Champion.com.ua
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Мак-Грегор – Пор'є: де і коли дивитися бій UFC 257

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Мак-Грегор – Пор'є: де і коли дивитися бій UFC 257

Джерело - Чемпіон.

В Абу-Дабі у суботу, 23 січня, на так званому Бійцівському острові Конор Мак-Грегор межах шоу UFC 257 проведе другий поєдинок проти американця Дастіна Пор'є.

Орієнтовний початок – о 5:00 ранку неділі, 24 січня, за київським часом.

Побачити повернення Конора українські вболівальники змішаних єдиноборств зможуть завдяки прямій трансляції на телеканалі Setanta Sport. Також показ бою буде доступний на відеосервісі Megogo.

Зазначимо, що в першому бою у вересні 2014 року Мак-Греґор нокаутував Пор'є в другому раунді.

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