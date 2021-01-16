Дана Вайт прокоментував відновлення кар'єри Хабібом Нурмагомедовим

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов може відновити кар'єру.

Про це розповів президент промоушена Дана Вайт.

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Нурмагомедов оцінить можливість свого повернення в Октагон після турніру UFC 257, на якому він хоче подивитися на виступи Конора Мак-Грегора, Дастіна Пор’є, Майкла Чендлера і Дена Гукера.

"Хабіб мені сказав: Я збираюся подивитися два поєдинки в легкій вазі на UFC 257. Якщо ці хлопці зроблять щось видовищне і змусять мене повернутися і битися, то я буду битися", - сказав Вайт.

Раніше Вайт заявляв, що Хабіб має провести бій з Конором.