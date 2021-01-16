Друга перемога Продексіма у турнірі

Джерело - Чемпіон.

Херсонський Продексім впевнено переміг Шкупі з Північної Македонії в поєдинку 1/16 фіналу футзальної Ліги чемпіонів.

Українська команда обіграла сумерника з рахунком 5:1.

Ця перемога дозволила українській команді вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу. Наступний суперник визначиться за підсумками жеребкування.

Матчі стадії 1/8 фіналу заплановані на 16-21 лютого.

Ліга чемпіонів з футзалу

1/16 фіналу, 16 січня

Продексім - Шкупі 5:1

Голи: 1:0 - 2 Звари, 2:0 - 3 Білоцерківець, 2:1 - 34 Клаудіо (автогол), 3:1 - 34 Білоцерківець, 4:1 - 37 Клаудіо, 5:1 - 40 де Роса

Раніше, Продексім знищив Росаріу у 1/32 фіналу Ліги чемпіонів.