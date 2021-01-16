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Ткач виборола бронзу на Гран-прі Франції

Сьогодні 17:21 496 0
Перша нагорода для Ткач з лютого 2020 року
Ткач виборола бронзу на Гран-прі Франції
#Ткач

Джерело - suspilne.media.

Українська борчиня Юлія Ткач розпочала сезон-2021 з бронзи на Гран-прі Франції імені Анрі Деглана у Ніцці.

Українка виступала у ваговій категорії до 62 кілограм і виграла "бронзу" у сутичці з італійкою Авророю Кампаньюєю.

Це єдина нагорода України на меморіалі Анрі Деглана - більше представниць чи представників України на цьому турнірі не було.

Для Юлії Ткач ці змагання були першими з лютого 2020 року, коли вона втретє у кар'єрі стала чемпіонкою Європи. Після початку пандемії коронавірусу міжнародні змагання з жіночої боротьби не проводилися.

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