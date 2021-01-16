Мак-Грегор: Хабіб боїться битися зі мною

Джерело - MMAJunkie.
Рішення Хабіба Нурмагомедова завершити кар'єру безглузде.
Таку думку висловив ірландський боєць Конор Мак-Грегор.
"Я думаю, що він боїться битися зі мною, це точно, і я його не звинувачую. У ту ніч я бився з ним краще за всіх, а він зі мною гірше всіх. Він це знає, я це знаю, його команда це знає. У мене є відповідь, щоб знищити цю людину", - заявив ірландець.
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"На мою думку, він не справжній боєць. Як ти міг піти? Попереду стільки великих битв. Подумай про Діаса, Фергюсона, Олівейру, реванш проти мене - там так багато диких боїв. Я думаю, що це просто безглуздо - піти", - сказав Конор.
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