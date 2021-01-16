Мак-Грегор: Хабіб боїться битися зі мною

Рішення Хабіба Нурмагомедова завершити кар'єру безглузде.

Таку думку висловив ірландський боєць Конор Мак-Грегор.

"Я думаю, що він боїться битися зі мною, це точно, і я його не звинувачую. У ту ніч я бився з ним краще за всіх, а він зі мною гірше всіх. Він це знає, я це знаю, його команда це знає. У мене є відповідь, щоб знищити цю людину", - заявив ірландець.