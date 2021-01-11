 Хабіб має провести ще один бій з Мак-Грегором, - президент UFC | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Костюк - Соррібес-Тормо: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу в Абу-Дабі. LIVE
Сьогодні 12:00 2285
Роналду став рекордсменом за голами в офіційних матчах за всю історію
Сьогодні 09:52 915
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни
Сьогодні 07:30 3085
За крок до української мрії: Світоліна та Костюк близькі до очної зустрічі в Абу-Дабі
Сьогодні 07:04 1110
Світоліна - Кудермєтова: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу в Абу-Дабі. LIVE
Сьогодні 00:15 2387
Стаховський переміг у першому раунді кваліфікації Australian Open
Вчора 22:51 2865
Світоліна у напруженому матчі переграла росіянку та вийшла до чвертьфіналу турніру в ОАЕ
Вчора 18:38 10454 3
Збірна України провалила одиночну змішану естафету
Вчора 16:24 1379
Пустовий заявив, що залишить Барселону
Вчора 14:09 1027
Підручний підняв збірну України до ТОП-10 у змішаній естафеті на Кубку світу
Вчора 13:42 9667 2
Блоги
Андрій Шевченко сфотографувався із форвардом збірної Росії
Андрій Шевченко сфотографувався із форвардом збірної Росії Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:58 844
Усик добряче відлупцював Ломаченка в лазні
Усик добряче відлупцював Ломаченка в лазні Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:51 1638 2
Відео дня. До української тенісистки прямо під час гри на корт вийшла 2-річна донька
Відео дня. До української тенісистки прямо під час гри на корт вийшла 2-річна донька Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:19 2153
Містер Олімпія. Захисник Динамо вразив своєю формою
Містер Олімпія. Захисник Динамо вразив своєю формою Valeriy Ruchka
Вчора 19:19 1385
Уболівальники засумували. Голий чоловік перервав матч в Новій Зеландії
Уболівальники засумували. Голий чоловік перервав матч в Новій Зеландії Valeriy Ruchka
Вчора 18:15 786
Верона ван де Лер: від зірки світової гімнастики до порноіндустрії
Верона ван де Лер: від зірки світової гімнастики до порноіндустрії Андрій Твердохліб
09.01.2021 01:00 9279
Алієв і Мілевський проти Красави та Трендеця: відомі блогери влаштували батл на вулицях Києва
Алієв і Мілевський проти Красави та Трендеця: відомі блогери влаштували батл на вулицях Києва Андрій Твердохліб
08.01.2021 21:01 7132
Ломаченко відновив тренування під пильним оком Усика
Ломаченко відновив тренування під пильним оком Усика Андрій Твердохліб
08.01.2021 20:06 1326 1
Фото дня. Беломоіна побажала успіху Джимі, біатлоністка одразу ж видала найкращий результат у сезоні
Фото дня. Беломоіна побажала успіху Джимі, біатлоністка одразу ж видала найкращий результат у сезоні Андрій Твердохліб
08.01.2021 16:43 1233
Відео дня. Артем Кравець вчить своїх 3-річних синів грати в футбол
Відео дня. Артем Кравець вчить своїх 3-річних синів грати в футбол Андрій Твердохліб
08.01.2021 16:23 796
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:24 ММА Мак-Грегор: Нокаутую Пор'є протягом 60 секунд 103
13:12 Футбол Береза: Серйозних фінансових проблем у Дніпра-1 зараз немає 237
12:55 Футбол Лейпциг не буде продавати Упамекано в січні 347
12:41 Футбол Вальядолід - Валенсія 0:1. Огляд матчу 394
12:31 ММА Вайт: Хабіб має провести ще один бій з Мак-Грегором 507
12:12 Футбол Дніпро-1 веде переговори з Махарадзе 630
12:00 Пряма трансляція Костюк - Соррібес-Тормо: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу в Абу-Дабі. LIVE 2285
11:58 Блог Андрій Шевченко сфотографувався із форвардом збірної Росії 869
11:56 Футбол Манчестер Сіті - Бірмінгем 3:0. Огляд матчу 931
11:51 Блог Усик добряче відлупцював Ломаченка в лазні 1703 2
11:41 Теніс Цуренко здолала Попович у кваліфікації до Australian Open 739
11:26 Формула 1 Штайнер: Чекаю від Шумахера того ж прогресу, що і від Леклера 1219
11:13 Футбол Парма - Лаціо 0:2. Огляд матчу 841
10:57 Баскетбол Леонард подолав позначку в 10 000 очок за кар'єру 926
10:40 Футбол Голанд, Санчо та Фелікс очолили збірну найдорожчих молодих гравців світу 1047
10:25 Баскетбол Гра між Бостоном та Маямі перенесена 954
10:11 Футбол Удінезе - Наполі 1:2. Огляд матчу 867
09:52 Футбол Роналду став рекордсменом за голами в офіційних матчах за всю історію 915
09:40 Баскетбол Михайлюк продемонстрував жахливу реалізацію в матчі з Ютою 1296
09:24 Футбол Вакула має приєднатися до Десни 1213
09:07 Футбол Ювентус - Сассуоло 3:1. Огляд матчу 1237
08:51 Баскетбол Юта перемогла Детройт, Торонто поступився Голден Стейт. Результати матчів НБА 1429
08:41 Футбол Роналду забиває 15+ голів у ТОП-5 ліг 15 сезонів поспіль 1401
08:26 Футбол Валенсія мінімально переграла Вальядолід у 18 турі Ла-Ліги 1351
08:17 Футбол Аугсбург - Штутгарт 1:4. Огляд матчу 1269

Вайт: Хабіб має провести ще один бій з Мак-Грегором

Сьогодні 12:31 507 0
Прямо зараз Мак-Грегор зосереджений, як ніколи раніше
Вайт: Хабіб має провести ще один бій з Мак-Грегором
#Нурмагомедов, #Мак-Грегор, #UFC, #Вайт

Джерело - ESPN.

Наступного року може відбутися бій між Хабібом Нурмагомедовим та Конором Мак-Грегором.

Про це заявив президент UFC Дана Вайт

"Я зустрінуся з Хабібом, тому що я думаю, що він повинен знову битися. Подивіться, що він зробив з Гейджи, з кожним суперником, який стояв у нього на шляху. Я буду здійснювати на нього серйозний тиск, щоб він провів ще один бій - з Конором", - сказав функціонер.

  Актуально: Переможець бою Мак-Грегор - Пор'є стане претендентом на титул чемпіона UFC

"Прямо зараз Мак-Грегор зосереджений, як ніколи раніше. Не знаю, чи той це Конор, але якщо він буде в грі наступного року, як можна не зробити бій Конор - Хабіб ще раз?" - заявив Вайт.

Нагадаємо, Нурмагомедову пропонували 100 млн доларів за бій з Мейвезером.

Коментарі ()