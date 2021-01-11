Прямо зараз Мак-Грегор зосереджений, як ніколи раніше

Джерело - ESPN.

Наступного року може відбутися бій між Хабібом Нурмагомедовим та Конором Мак-Грегором.

Про це заявив президент UFC Дана Вайт

"Я зустрінуся з Хабібом, тому що я думаю, що він повинен знову битися. Подивіться, що він зробив з Гейджи, з кожним суперником, який стояв у нього на шляху. Я буду здійснювати на нього серйозний тиск, щоб він провів ще один бій - з Конором", - сказав функціонер.

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"Прямо зараз Мак-Грегор зосереджений, як ніколи раніше. Не знаю, чи той це Конор, але якщо він буде в грі наступного року, як можна не зробити бій Конор - Хабіб ще раз?" - заявив Вайт.

Нагадаємо, Нурмагомедову пропонували 100 млн доларів за бій з Мейвезером.