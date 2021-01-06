 Білодід виступить на турнір у Катарі | Дзюдо | Champion.com.ua
Мій профіль
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата
Сьогодні 11:11 5485
Збірна США перемогла Канаду у фіналі молодіжного чемпіонату світу
Сьогодні 08:14 1678
Кременчук у серії буллітів здолав Сокіл у 23 турі УХЛ
Вчора 21:26 1783
Луческу хоче бразильця замість Абада
Вчора 21:10 1424
Матч між Ювентусом і Міланом під загрозою зриву
Вчора 20:41 1380
У Динамо на зборах буде максимум один новачок
Вчора 19:54 1197
Гірн порадив Альваресу не повторювати помилок Ломаченка
Вчора 16:24 2749
Джошуа: Усик погодиться відійти в сторону
Вчора 15:27 4955
Шахтар назвав спаринг-партнерів на перший зимовий збір
Вчора 14:20 1671
Асистент Луческу розірвав контракт з Динамо
Вчора 13:47 3046
Блоги
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Андрій Твердохліб
Вчора 16:44 1262
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані Valeriy Ruchka
04.01.2021 17:00 1164
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор Valeriy Ruchka
04.01.2021 14:15 5105
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні Valeriy Ruchka
04.01.2021 14:00 6447 1
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол Valeriy Ruchka
04.01.2021 13:00 5518
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:57 Футбол Визначилась зарплата Луческу у Динамо 357
12:46 Футбол Езіл може перейти у клуб МЛС 118
12:31 Теніс WTA оприлюднила календар на перше півріччя 2021 року 195
12:23 Блог УЄФА вшанував пам'ять Лобановського 254
12:15 Футбол Ворскла підписала Коджові 268
12:09 Блог Ракурс. Неймовірний нокаут Гарсії очима вболівальників 428
11:57 Хокей Фінляндія - Росія 4:1. Огляд матчу 314
11:56 RunNews Про Нью-Йоркський марафон, як біг допомагає в професії і як професія допомагає в бігу - Анатолій Анатоліч у подкасті Пейсмейкери 97
11:46 Футбол Оболонь підписала гравця, який грав у ЛНР 345
11:31 Блог Сейви українських голкіперів увійшли у добірку найкращих в Лізі чемпіонів 303
11:28 Теніс Бондаренко пробилась в основну сітку турніру в ОАЕ 819
11:13 Футбол Качараба перейшов у Славію 454
11:11 Футбол Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 5485
10:57 Хокей Канада - США 0:2. Огляд фіналу молодіжного чемпіонату світу 557
10:46 Футбол Почеттіно охарактеризував гравців ПСЖ 637
10:31 Бокс Лопес: Ніякого реваншу Ломаченко не отримає 1494
10:14 Футбол Кравець забив гол Галатасараю та приніс перемогу своїй команді 677
09:55 Футбол Тоттенгем - Брентфорд 2:0. Огляд матчу 622
09:45 Дзюдо Білодід виступить на турнір у Катарі 601
09:41 Блог Лобановський назавжди. 82 роки тому народився легендарний тренер Динамо 1792
09:32 Футбол Помер легендарний футболіст Манчестер Сіті 1397
09:15 Футбол Луїзао планує повернутися у Ворсклу 697
08:59 Хокей Збірна Фінляндії обіграла Росію у матчі за бронзу на молодіжному чемпіонаті світу 1276
08:45 Футбол Трабзонспор може перехопити потенційного новачка Динамо 921
08:31 Баскетбол Лейкерс перемогли Мемфіс, Кліпперс поступилися Сан-Антоніо. Результати матчів НБА 740

Білодід виступить на турнір у Катарі

Сьогодні 09:45 601 0
Честь України захищатимуть 9 учасників
Білодід виступить на турнір у Катарі
#Білодід

Джерело - ukrainejudo.com.

Головний тренер збірної України із дзюдо Віталій Дуброва назвав склад команди на турнір серії Masters, який відбудеться у Досі (Катар) з 11-го по 13 січня.

Про це повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України. 

Склад чоловічої збірної: Артем Лесюк (вагова до 60 кг), Георгій Зантарая, Богдан Ядов (до 66 кг), Артем Хомула (до 73 кг), Кеджау Ньябалі (до 90 кг), Яків Хаммо (понад 100 кг).

Важливо: Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою світу 2019/2020 років

Склад жіночої команди: Дар'я Білодід (до 48 кг), Анастасія Турчин (до 78 кг), Єлизавета Каланіна (понад 78 кг).

Коментарі ()