Адесанья - боєць року за версією World MMA Awards

Джерело - bjpenn.com.
Чемпіон UFC у середній вазі Ісраель Адесанья визнаний найкращим бійцем у 2020.
Про це повідомляє World MMA Awards.
Також він забрав нагороду в номінації Міжнародний боєць року.
Окрім цього було визначено ще 10 переможців у різних номінаціях:
Боєць року серед жінок: Аманда Нуньєс
Прорив року: Хорхе Масвідаль
Тренер року: Тревор Віттман
Бій року: Вейлі Чжан проти Йоанни Єджейчик
Нокаут року: Хорхе Масвідаль проти Бена Аскрена
Прийом року: Деміан Мая проти Бена Аскрена
Повернення року: Стіпе Міочич проти Даніеля Кормьє, другий бій
Несподіванка року: Олександр Волкановський проти Макса Холлоуея, перший бій
Зал року: American Top Team
Промоушен року: UFC
Нагадаємо, Адесанья впевнений, що отримає бій з Блаховичем.