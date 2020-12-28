Адесанья - боєць року за версією World MMA Awards

Нагадаємо, Адесанья впевнений, що отримає бій з Блаховичем

Чемпіон UFC у середній вазі Ісраель Адесанья визнаний найкращим бійцем у 2020.

Про це повідомляє World MMA Awards.

Також він забрав нагороду в номінації Міжнародний боєць року.

Окрім цього було визначено ще 10 переможців у різних номінаціях:

Боєць року серед жінок: Аманда Нуньєс

Прорив року: Хорхе Масвідаль

Тренер року: Тревор Віттман

Бій року: Вейлі Чжан проти Йоанни Єджейчик

Нокаут року: Хорхе Масвідаль проти Бена Аскрена

Прийом року: Деміан Мая проти Бена Аскрена

Повернення року: Стіпе Міочич проти Даніеля Кормьє, другий бій

Несподіванка року: Олександр Волкановський проти Макса Холлоуея, перший бій

Зал року: American Top Team

Промоушен року: UFC

Нагадаємо, Адесанья впевнений, що отримає бій з Блаховичем.