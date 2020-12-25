 Помер легендарний український чемпіон | Боротьба | Champion.com.ua
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Помер легендарний український чемпіон

Сьогодні 13:02 2140 0
Не стало найстаршого українського олімпійця
Помер легендарний український чемпіон
#Богдан

Джерело - Чемпіон.

На 92 році життя не стало українського борця греко-римського стилю Івана Богдана.

Про це розповів Жан Беленюк у Facebook.

На ХVІІ літніх Олімпійських іграх у Римі Іван Богдан виграв золоту нагороду у важкій вазі. Також він ставав чемпіоном світу у 1958 та 1961 роках.

"На жаль Іван Гаврилович Богдан пішов на небеса у віці 92 років. Людина, яка мала безмежний авторитет та повагу у всієї спортивної спільноти.. Олімпійський чемпіон Риму 1960.

Одного разу я пообіцяв йому зробити все можливе, щоб виправдати надії і зробити його щасливим!! Бог зробив свої корекції, Олімпіаду відклали цього року, тепер зроблю все щоб змусити Івана Гавриловича посміхнутися на небесах... Царство небесне!", - розповів Беленюк.

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