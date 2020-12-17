Рижко здобула перше золото для України на Кубку світу

Жіноча збірна України з вільної боротьби зуміла добути шість нагород в Белграді

Українка Тетяна Рижко виграла золоту медаль на Кубку світу з боротьби в Белграді у ваговій категорії до 65 кілограмів.

Про це повідомляє isport.ua.

У фінальній сутичці Рижко перемогла Ірину Рингач з Молдови - 14:4. На шляху до фіналу українка перемагала росіянку Марію Кузнєцову в чвертьфіналі (8:4) і чинну чемпіонку Європи Мімі Ніколову Христову з Болгарії в півфіналі (13:8).

Рижко принесла Україні першу золоту медаль на Кубку світу в Белграді.

Всього ж наші дівчата на змаганнях в столиці Сербії завоювали шість медалей, посівши в загальнокомандному заліку друге місце і поступившись тільки представницям Росії.

Крім Рижко, на п'єдестал пошани піднімалися Лілія Маланчук (50 кг), яка завоювала срібло, а також Катерина Зелених (59 кг), Ілона Прокопевнюк (62 кг), Аліна Бережна (68 кг) і Алла Белінська (72 кг), які видобули бронзу.