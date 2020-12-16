Засновник Вільямс госпіталізований

Стан Френка Вільямса стабільний

Джерело - Чемпіон.

Засновник і колишній керівник Вільямс Френк Вільямс госпіталізований.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"Сер Френк Вільямс був недавно госпіталізований, його стан стабільний. Стан здоров'я Френка - його приватна справа. Як наслідок, родина не буде розголошувати ніяких подробиць. Ми просимо поважати приватне життя сім'ї Вільямс. Надалі команда надасть додаткову інформацію", - йдеться в офіційному пресрелізі.

Френку Вільямсу 78 років. Він є легендарною особистістю не тільки для британського, а й світового автоспорту. У 1999 році йому був подарований титул сера.

Не так давно сім'я Вільямс повністю відійшла від справ, продавши команду великим інвесторам з Канади. Протягом останніх трьох сезонів Вільямс - головний аутсайдер чемпіонату.

Раніше, Ферстаппен виграв останню гонку сезону в Абу-Дабі.