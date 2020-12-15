 ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Михайло Романчук | Інше | Champion.com.ua
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ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Михайло Романчук

Сьогодні 17:41 247 0
Шоста позиція у рейтингу найкращих атлетів 2020 року – у головної плавальної надії України – 24-річного Михайла Романчука
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Михайло Романчук

Джерело - Чемпіон.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно визначила українських атлетів за підсумками їхніх виступів у 2020 році. Голосування Експертної Ради АСЖУ, до якого входять 12 авторитетних українських спортивних журналістів – членів правління організації, визначило когорту саме тих, хто у цьому році  сформував ТОП-10. Лауреати року будуть оголошені в зворотньому відліку протягом 10 днів, починаючи з 11 грудня.

6 місце - Михайло Романчук.

Чемпіон світу 2018 року на 1500 метрів на короткій воді та дворазовий чемпіон Європи міг продемонструвати свої здібності за часів пандемії, лише виступаючи за клуб, з яким підписав угоду цієї осені – італійський "Аква Центуріонс". І він це зробив!

Три тижні тому, під час змагань у 25-метровому басейні на International Swimming League у Будапешті, українець побив рекорд Європи на 800 метрів, що тримався цілих 8 років! Цю дистанцію Михайло проплив за 7 хвилин 25,73 секунди, на три з половиною  секунди перевершивши досягнення француза Янніка Ан’єля зразка 2012 року. До світового рекорду австралійця Гранта Хакетта залишилося трохи більше двох секунд (7:23,42). Знаючи амбіційність Романчука, можна не сумніватися, що він тримає ці цифри в голові.

У столиці Угорщини, на тій самій  Світовій лізі плавання, що тривала п’ять тижнів, Михайло оновив свій же рекорд України на 400 метрів вільним стилем. Взагалі, встановлювати національні рекорди для уродженця Рівного стало звичною справою.

Після повернення з дебютної для нього Олімпіади в Ріо, де у 20 років Романчук наочно зрозумів різницю між юніорським та дорослим плаванням, Мишко майже одразу став демонструвати прогрес у результатах. Уже 2017 року він взяв "срібло" чемпіонату світу на 1500 метрів, пропливши  дистанцію на 24 секунди швидше, ніж на Олімпійських Іграх і лише 1,29 секунди програвши італійцю Грегоріо Пальтріньєрі – олімпійському чемпіону Ріо. Зі старшим від нього на два роки італійцем Романчук – добрі друзі: суперечка цих "дельфінів" є окрасою плавальних змагань найвищого рівня. На чемпіонаті Європи 2018-го та чемпіонаті світу 2019-го Романчук випереджав Пальтріньєрі на 1500, однак в обох випадках це приносило "срібло", оскільки талановитий німець Флоріан Веллброк ставав переможцем згаданих півторакілометрових перегонів у воді. На чемпіонаті світу-2019 Веллброк, взагалі, увійшов в історію, ставши першою людиною, якій вдалося перемогти на світовій першості і у басейні, і на відкритій воді (німець тріумфував також у марафонських 10 кілометрах). У той же час Романчук переміг обох головних конкурентів на дистанції 800 метрів на європейській першості 2018-от. Того ж року українець обійшов свого італійського друга і на чемпіонаті світу на короткій воді – тут уже на коронних 1500 метрах.

Те, що олімпійська "рубка" на півтора кілометра, як і на 800 метрів, що дебютують у чоловічій програмі на Олімпіаді в Токіо, будуть тримати в напрузі до фінішу, можна спрогнозувати уже зараз. Найважливіше, в яких кондиціях підійдуть до головного старту чотириріччя (даруйте, за нинішніх умов – п’ятиріччя) головні конкуренти. Вочевидь Романчук не відмовить собі і в нагоді поборотися за медалі й на 400 метрах, де українець є чинним чемпіоном Старого Світу.

Для Михайла Романчука найближчі Ігри матимуть додаткову родзинку ще й через виступ його дружини Марини Бех: плавець та легкоатлетка зійшлися саме під час Олімпіади у Ріо-де-Жанейро. За яскравою зоряною парою стежитимемо й вболіватимемо усі ми, вірячи, що подружжя надихне один одного на найвищі олімпійські досягнення!

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